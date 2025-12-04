Versicherung zahlt nach Erdrutsch Schaden nicht: AK Kärnten holt 86.000 Euro für 86-Jährigen

Kärnten (OTS) -

Im Jahr 2023 ereignete sich nach einer langen Regenperiode ein dramatischer Vorfall: Eine rund zehn Meter hohe Böschung gab nach und rutschte ab. Die Erdmasse krachte direkt in das Wohnhaus eines Kärntner Ehepaars und riss ein etwa acht Meter breites Loch in die Hausmauer. Der von der Versicherung entsandte Sachverständige bezifferte den Schaden auf rund 135.000 Euro. Trotz dieses klaren Gutachtens überwies die Versicherung lediglich 35.000 Euro – und reagierte danach nicht mehr. Mehrere Versuche des Betroffenen, eine Rückmeldung oder Klärung zu erhalten, blieben ohne Erfolg.

Schließlich wandte sich der 86-Jährige im Jahr 2024 an den AK-Konsumentenschutz. Die Expert:innen setzten sich direkt mit der Versicherung in Verbindung. „Uns war klar, dass hier rasch gehandelt werden muss – vor allem, weil der Mann seine finanziellen Reserven bereits vollständig für die Reparaturen des Wohnhauses aufgebraucht hatte“, erklärt Konsumentenschützer Stefan Pachler. Es folgten intensive Gespräche und umfangreiche Schriftwechsel, die sich über mehrere Monate erstreckten. „Wir haben die Versicherung wiederholt aufgefordert, den eigenen Sachverständigen ernst zu nehmen und den Schaden korrekt zu regulieren“, so Pachler weiter. Der Einsatz zeigte Wirkung: Nach zähen, aber erfolgreichen Verhandlungen konnte schließlich eine Schadensablöse von rund 86.000 Euro erzielt werden.

„Gerade in komplexen oder festgefahrenen Fällen ist es wichtig eine starke Partnerin wie die Arbeiterkammer an seiner Seite zu wissen. Die AK steht Betroffenen kostenlos zur Seite, überprüft Verträge und Forderungen und setzt sich mit Nachdruck für eine faire Lösung ein“, so Goach abschließend.