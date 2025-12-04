Die ÖGNI begrüßt die Erweiterung des klimaaktiv-Kriterienkatalogs 2025

Wien (OTS) -

Die ÖGNI – Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft – begrüßt die Verschärfung des klimaaktiv Gebäudestandards und die Erweiterung des Fokus auf zentrale europäische Anforderungen wie EU-Taxonomie, Kreislaufwirtschaft, Klimawandelanpassung und Biodiversität. Viele dieser Themen bilden im ÖGNI/DGNB-System bereits seit Jahren einen festen Bestandteil des umfassenden Nachhaltigkeitsansatzes.

Gleichzeitig ist es wesentlich, die unterschiedlichen Ansätze von klimaaktiv und ÖGNI/DGNB klar einzuordnen. Der neue klimaaktiv-Katalog 2025 bleibt ein national orientiertes Bewertungssystem mit Deklarationscharakter. Die ÖGNI dagegen arbeitet seit ihrer Gründung 2009 – auf Basis des international anerkannten DGNB-Systems – mit einem umfassenden, lebenszyklusorientierten Zertifizierungsansatz, der alle drei Säulen der Nachhaltigkeit (Ökologie, Ökonomie, Soziales) ganzheitlich abbildet und eine robuste, unabhängige Qualitätssicherung beinhaltet. Das Zertifikat und die EU-Taxonomie-Verifikation der ÖGNI stellen zivilrechtlich haltbare Gutachten dar.

Während klimaaktiv vor allem ein deklariertes Ergebnis bietet, setzt die ÖGNI auf ein zertifiziertes, auditgestütztes Verfahren, bei dem ausschließlich ausgebildete und lizenzierte ÖGNI-Auditor:innen Projekte einreichen dürfen. Jede Zertifizierung wird zudem durch eine unabhängige Third-Party-Konformitätsprüfung abgesichert, die Transparenz, Qualität und Nachvollziehbarkeit gewährleistet. Ergänzend bildet die ÖGNI eigens EU-Taxonomy Advisors aus, die Bau- und Immobilienprojekte kompetent in der Umsetzung der EU-Taxonomie begleiten und gutachterlich die technische Basis für die Taxonomiekonformität bestätigen.