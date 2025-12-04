TPA gewinnt ehemalige ÖFB-Teamkapitänin Viktoria Schnaderbeck als Markenbotschafterin

Wien / Graz (OTS) -

TPA, eine der führenden Steuerberatungskanzleien in Österreich, setzt künftig auf starke Signale aus Sport und Leadership: Die ehemalige Profi-Fußballerin und ÖFB-Kapitänin Viktoria Schnaderbeck wird ab sofort TPA Markenbotschafterin.

Die Kooperation mit Viki Schnaderbeck ist ein Zeichen dafür, wie wichtig TPA Werte wie Leistung, Teamgeist, Vielfalt und Resilienz sind – allesamt Qualitäten, für die Viki Schnaderbeck sowohl in ihrer Zeit als Spitzensportlerin und ÖFB Mannschaftskapitänin, als auch aktuell als Unternehmerin und TV-Expertin steht. Schnaderbeck wird TPA unter anderem in der externen Kommunikation, auf verschiedenen Veranstaltungen sowie durch Keynotes und Workshops zu wichtigen Themen wie Führung, Diversity und mentale Stärke unterstützen.

Viktoria Schnaderbeck: „Von Anfang an hat die menschliche Seite in unserer Zusammenarbeit gestimmt – und genau das ist für mich die Grundlage jeder guten Partnerschaft. In Kombination mit der hohen Professionalität und Verlässlichkeit, die TPA auszeichnet, war sehr schnell klar, dass wir dieselben Werte teilen. Ich freue mich darauf, gemeinsam Impulse zu setzen und Themen wie Leadership, Vielfalt und mentale Stärke weiter voranzutreiben.“

Robert Lovrecki, Partner und Mitglied des Management Teams bei TPA: „Leistung braucht Haltung. Mit Viktoria Schnaderbeck setzen wir ein Zeichen für Vielfalt, Fairness und Zusammenarbeit – nach innen und außen. Es ist eine große Freude, mit ihr zusammenzuarbeiten.“

Über Viktoria Schnaderbeck

Viktoria Schnaderbeck, geboren 1991 in Graz, zählt zu den erfolgreichsten Fußballerinnen Österreichs. Als Kapitänin des österreichischen Nationalteams führte sie das Team zu internationalen Erfolgen, darunter der Einzug in das Halbfinale bei der EM 2017 und der Einzug in das Viertelfinale bei der EM 2022. Auf Klubebene war sie jahrelang eine feste Größe bei Bayern München und Arsenal und holte dort die deutsche und englische Meisterschaft sowie den deutschen Cupsieg. Heute widmet sich Viktoria neben ihrer Rolle als TV-Expertin als Beraterin und Speakerin der Förderung von Leadership und Teamentwicklung.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 850 Mitarbeiter:innen in 16 österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Gmünd, Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Mödling, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 2.050 Mitarbeiter:innen – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com