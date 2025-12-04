Termine am 4. Dezember in der Rathauskorrespondenz

Änderungen vorbehalten

Wien (OTS) - 10.30 Uhr, Pressekonferenz der FPÖ-Wien zu “Wiener Bezirke werden systematisch ausgehungert” mit nicht amtsführender Stadträtin Ulrike Nittmann und Gemeinderat Paul Stadler (1., Rathaus FPÖ-Wien Landtagsklub, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452)

17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4, Festsaal der Bezirksvorstehung Rudolfsheim-Fünfhaus) (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Rathauskorrespondenz

Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

Telefon: 01 4000-81081

E-Mail: dr@ma53.wien.gv.at

Website: https://presse.wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK