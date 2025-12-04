Die MALTESER starten morgen die vorweihnachtliche Spendensammelaktion in Wien, Graz und Innsbruck!

Wien; Graz; Innsbruck (OTS) -

Von 5. bis 8. Dezember 2025 sind wieder ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des MALTESER Hospitaldienstes Austria auf den Straßen und Plätzen der Städte Wien, Graz und Innsbruck unterwegs, um Spenden für hilfsbedürftige Menschen zu sammeln. Die traditionelle Aktion ist ein fixer Bestandteil des vorweihnachtlichen Bildes in den Städten Österreichs. Mit den Spenden der Straßensammlung unterstützen die MALTESER Menschen, die im täglichen Leben auf Hilfe angewiesen sind.

Während der viertägigen Aktion informieren die ehrenamtlichen Mitglieder des Malteser Hospitaldienstes Austria über die vielfältigen sozialen Aufgaben der bekannten Hilfsorganisation: von Besuchs- und Begleitdiensten für ältere oder einsame Menschen, über die Betreuung von Menschen mit Behinderung und Pilgerreisen, bis hin zum Rettungs- und Krankentransportdienst sowie der Katastrophenhilfe. Die gesammelten Spenden werden zu 100 Prozent in österreichische Hilfsprojekte investiert.

„Gerade in herausfordernden Zeiten ist die Solidarität in unserer Gesellschaft wichtiger denn je. Mit Ihrer Unterstützung können wir dort helfen, wo Hilfe am dringendsten gebraucht wird“, betont der Kommandant der Malteser, Johann-Philipp Spiegelfeld.

Die Spendenaktion findet wie jedes Jahr im öffentlichen Raum statt – an gut frequentierten Plätzen und in Einkaufsstraßen. Mit ihrer traditionellen Uniform sind die Malteser dabei klar erkennbar und stehen für Fragen sowie Informationen über ihre Arbeit gerne zur Verfügung. Abschließend hält Kommandant Spiegelfeld fest: „In Zeiten, in denen für viele der wirtschaftliche Druck groß ist, ist jede Spende ein besonderes Zeichen des Vertrauens und bewegt unendlich viel. Wir danken allen, die mit ihrer Spende ein Zeichen der Solidarität setzen!“

Über den Malteser Hospitaldienst Austria

In Österreich im Jahre 1956 durch den Souveränen Malteser-Ritter-Orden gegründet, hat sich der Malteser Hospitaldienst Austria zu einer der größten rein ehrenamtlichen Rettungs- und Behindertenbetreuungs-Organisationen in Österreich entwickelt. Arme, notleidende, kranke und verlassene Menschen stehen im Mittelpunkt der von christlicher Nächstenliebe getragenen Tätigkeit der Malteser. Über 1.000 aktive, ausschließlich ehrenamtliche Mitglieder nehmen sich im Bereich der Sozialarbeit und Behindertenbetreuung in persönlicher Zuwendung um alte, behinderte und bedürftige Menschen an, oder helfen im Sanitäts- und Rettungsdienst sowie in der Katastrophenhilfe. Spenden an den Malteser Hospitaldienst Austria sind von der Steuer absetzbar. www.malteser.at