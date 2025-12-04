  • 04.12.2025, 08:00:33
  • /
  • OTS0014

Von der Servicetour in die Gemeinden – zwei Drittel aller Gemeinden stellen die ID Austria nun direkt aus

Die ID Austria wächst weiter – 509 zusätzliche Gemeinden sind nun als ID Austria-Registrierungsstelle tätig – insgesamt sind 1.350 Gemeinden Anlaufstellen für die ID Austria

Wien (OTS) - 

Die große Nachfrage nach der ID Austria im Zuge der österreichweiten Servicetour löste eine Erfolgswelle aus. Die Registrierungsinfrastruktur wird nun massiv erweitert. Ab jetzt sind 509 zusätzliche Gemeinden neu zur Ausstellung der ID Austria berechtigt. Damit können nun knapp zwei Drittel aller österreichischen Gemeinden Bürgerinnen und Bürgern die ID Austria direkt vor Ort ausstellen.

„Mehr Nähe. Mehr Service. Mehr Digital. Die Menschen wollen digitale Services einfach, sicher und überall nutzen können. Das zeigt die enorme Nachfrage, die wir bei der ID Austria-Servicetour erleben. Die hohe Akzeptanz hat uns bestärkt, die Registrierungsinfrastruktur gemeinsam mit dem Innenministerium, den Ländern und Gemeinden weiter auszubauen. Das Amt kommt zu den Menschen – und das jetzt in 1.350 Gemeinden“, betont Staatssekretär Alexander Pröll.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinden sind erste Anlaufstelle und zentrale Serviceeinrichtung für die Menschen in unserem Land. Sehr viele Gemeinden beweisen diesen Servicecharakter jetzt auch als ID Austria-Registrierungsstelle“, so Innenminister Gerhard Karner, der selbst auch 6 Jahre Bürgermeister war.

Die Gemeinden bilden die Brücke zwischen digitaler Verwaltung und realem Leben. Unser Motto: ‚Digital stark – gleichzeitig nah beim Menschen‘. Das digitale Bürgerservice ist unser Asset für die Zukunft. Mit der ID Austria geben wir den Menschen den Schlüssel dafür in die Hand. Gleichzeitig sind wir im Gemeindeamt auch real für die Menschen da, wenn digital etwas nicht funktionieren sollte. Das schafft Vertrauen und gibt Sicherheit. Ein herzliches Danke an die vielen Gemeinden, die den digitalen Schlüssel ID Austria bereits vergeben. Auf die Gemeinden ist auch bei der Digitalisierung Verlass, wenn es darum geht, sie konsequent in Österreich umzusetzen“, ergänzt Johannes Pressl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes.

Hohe Nachfrage – breiter Ausbau

Zu den bereits über 850 Gemeinden, die Passanträge entgegennehmen und ID Austria-Registrierungen durchführen, sind nun weitere 509 Gemeinden hinzugekommen, die eigenständig registrieren. 97 Gemeinden davon bieten auch Registrierungen für ausländische Staatsangehörige an. Damit wird die digitale Verwaltung flächendeckend verfügbar – bürgernah, ortsnah und mit persönlicher Unterstützung vor Ort.

Servicetour als Motor der Digitalisierung

Die ID Austria-Servicetour steht unter dem Motto „Näher zum Bürger. Schneller zum Service.“ Sie bringt digitale Verwaltung dorthin, wo die Menschen sind – ob am Arbeitsplatz, auf Veranstaltungen oder unterwegs. Bis Jahresende sind insgesamt mehr als 150 Stopps in ganz Österreich geplant.

Servicetage in den Gemeinden

Viele Gemeinden greifen das Erfolgsmodell auf und veranstalten eigene ID Austria-Servicetage. Geschultes Gemeindepersonal unterstützt Bürgerinnen und Bürger direkt im vertrauten Umfeld – schnell, unkompliziert und serviceorientiert.
Termine und teilnehmende Gemeinden sind unter www.digitalaustria.gv.at abrufbar.

Die „neuen“ Gemeinden zur ID Austria-Registrierung pro Bundesland:

Bundesland         Gemeinden gesamt   Registrierung 
                                      auch von ausländischen Staatsangehörigen
Burgenland            69                7
Kärnten               83               13
Niederösterreich     211               45
Oberösterreich        54               16
Salzburg              12                0
Steiermark            49                8
Tirol                 30                7
Vorarlberg             1                1

Rückfragen & Kontakt

Stv. Büroleiter und Pressesprecher des Staatssekretärs
Vincenz Kriegs-Au
Telefon: +43 1/53115-0
E-Mail: vincenz.kriegs-au@bka.gv.at
Website: https://www.bundeskanzleramt.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | I13

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright