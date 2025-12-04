Von der Servicetour in die Gemeinden – zwei Drittel aller Gemeinden stellen die ID Austria nun direkt aus

Wien (OTS) -

Die große Nachfrage nach der ID Austria im Zuge der österreichweiten Servicetour löste eine Erfolgswelle aus. Die Registrierungsinfrastruktur wird nun massiv erweitert. Ab jetzt sind 509 zusätzliche Gemeinden neu zur Ausstellung der ID Austria berechtigt. Damit können nun knapp zwei Drittel aller österreichischen Gemeinden Bürgerinnen und Bürgern die ID Austria direkt vor Ort ausstellen.

„Mehr Nähe. Mehr Service. Mehr Digital. Die Menschen wollen digitale Services einfach, sicher und überall nutzen können. Das zeigt die enorme Nachfrage, die wir bei der ID Austria-Servicetour erleben. Die hohe Akzeptanz hat uns bestärkt, die Registrierungsinfrastruktur gemeinsam mit dem Innenministerium, den Ländern und Gemeinden weiter auszubauen. Das Amt kommt zu den Menschen – und das jetzt in 1.350 Gemeinden“, betont Staatssekretär Alexander Pröll.

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinden sind erste Anlaufstelle und zentrale Serviceeinrichtung für die Menschen in unserem Land. Sehr viele Gemeinden beweisen diesen Servicecharakter jetzt auch als ID Austria-Registrierungsstelle“, so Innenminister Gerhard Karner, der selbst auch 6 Jahre Bürgermeister war.

„Die Gemeinden bilden die Brücke zwischen digitaler Verwaltung und realem Leben. Unser Motto: ‚Digital stark – gleichzeitig nah beim Menschen‘. Das digitale Bürgerservice ist unser Asset für die Zukunft. Mit der ID Austria geben wir den Menschen den Schlüssel dafür in die Hand. Gleichzeitig sind wir im Gemeindeamt auch real für die Menschen da, wenn digital etwas nicht funktionieren sollte. Das schafft Vertrauen und gibt Sicherheit. Ein herzliches Danke an die vielen Gemeinden, die den digitalen Schlüssel ID Austria bereits vergeben. Auf die Gemeinden ist auch bei der Digitalisierung Verlass, wenn es darum geht, sie konsequent in Österreich umzusetzen“, ergänzt Johannes Pressl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes.

Hohe Nachfrage – breiter Ausbau

Zu den bereits über 850 Gemeinden, die Passanträge entgegennehmen und ID Austria-Registrierungen durchführen, sind nun weitere 509 Gemeinden hinzugekommen, die eigenständig registrieren. 97 Gemeinden davon bieten auch Registrierungen für ausländische Staatsangehörige an. Damit wird die digitale Verwaltung flächendeckend verfügbar – bürgernah, ortsnah und mit persönlicher Unterstützung vor Ort.

Servicetour als Motor der Digitalisierung

Die ID Austria-Servicetour steht unter dem Motto „Näher zum Bürger. Schneller zum Service.“ Sie bringt digitale Verwaltung dorthin, wo die Menschen sind – ob am Arbeitsplatz, auf Veranstaltungen oder unterwegs. Bis Jahresende sind insgesamt mehr als 150 Stopps in ganz Österreich geplant.

Servicetage in den Gemeinden

Viele Gemeinden greifen das Erfolgsmodell auf und veranstalten eigene ID Austria-Servicetage. Geschultes Gemeindepersonal unterstützt Bürgerinnen und Bürger direkt im vertrauten Umfeld – schnell, unkompliziert und serviceorientiert.

Termine und teilnehmende Gemeinden sind unter www.digitalaustria.gv.at abrufbar.

Die „neuen“ Gemeinden zur ID Austria-Registrierung pro Bundesland:

Bundesland Gemeinden gesamt Registrierung

auch von ausländischen Staatsangehörigen

Burgenland 69 7

Kärnten 83 13

Niederösterreich 211 45

Oberösterreich 54 16

Salzburg 12 0

Steiermark 49 8

Tirol 30 7

Vorarlberg 1 1