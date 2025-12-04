  • 04.12.2025, 07:56:02
  • /
  • OTS0012

Dank an Ehrenamtliche – Unverzichtbares Engagement für unsere Gemeinschaft

Mit großem Respekt und tiefer Wertschätzung spricht der NÖAAB allen Ehrenamtlichen seinen herzlichen Dank aus

St. Pölten (OTS) - 

Morgen wird wieder der internationale Tag des Ehrenamtes begangen. Einmal mehr Gelegenheit allen Ehrenamtlichen für ihr Engagement zu danken. Es ist ihr freiwilliger Einsatz einen bedeutenden Beitrag für das gesellschaftliche Miteinander zu leisten und den Zusammenhalt in unserem Land zu stärken.

„Ehrenamtliches Engagement ist das Fundament vieler Projekte und Initiativen. Zumeist sind es die fleißigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nach Erledigung ihres Jobs Zeit finden und sich unentgeltlich für das Gemeinwesen engagieren. Aber auch viele Pensionistinnen und Pensionisten erledigen in ihrer Freizeit viele ehrenamtliche Tätigkeiten“, betont Christiane Teschl-Hofmeister, Landesobfrau des Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (NÖAAB).

Ehrenamtliche leisten wertvolle Arbeit in vielen Bereichen wie in der Kultur, im Sport, der Pflege, der Bildung und im Katastrophenschutz. Sie übernehmen Verantwortung, packen an, unterstützen im Hintergrund und gestalten aktiv eine lebenswerte Gesellschaft.

„Wir möchten allen danken, die sich mit Herz und Ausdauer engagieren. Ihr seid ein unverzichtbarer Teil unserer Gemeinschaft“, so Teschl-Hofmeister abschließend.

Rückfragen & Kontakt

NÖ Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund
Michael Heiplik
Telefon: 02742 9020 5100
E-Mail: michael.heiplik@noeaab.at
Website: https://www.noeaab.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright