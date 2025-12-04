Dank an Ehrenamtliche – Unverzichtbares Engagement für unsere Gemeinschaft

St. Pölten (OTS) -

Morgen wird wieder der internationale Tag des Ehrenamtes begangen. Einmal mehr Gelegenheit allen Ehrenamtlichen für ihr Engagement zu danken. Es ist ihr freiwilliger Einsatz einen bedeutenden Beitrag für das gesellschaftliche Miteinander zu leisten und den Zusammenhalt in unserem Land zu stärken.

„Ehrenamtliches Engagement ist das Fundament vieler Projekte und Initiativen. Zumeist sind es die fleißigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nach Erledigung ihres Jobs Zeit finden und sich unentgeltlich für das Gemeinwesen engagieren. Aber auch viele Pensionistinnen und Pensionisten erledigen in ihrer Freizeit viele ehrenamtliche Tätigkeiten“, betont Christiane Teschl-Hofmeister, Landesobfrau des Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (NÖAAB).

Ehrenamtliche leisten wertvolle Arbeit in vielen Bereichen wie in der Kultur, im Sport, der Pflege, der Bildung und im Katastrophenschutz. Sie übernehmen Verantwortung, packen an, unterstützen im Hintergrund und gestalten aktiv eine lebenswerte Gesellschaft.

„Wir möchten allen danken, die sich mit Herz und Ausdauer engagieren. Ihr seid ein unverzichtbarer Teil unserer Gemeinschaft“, so Teschl-Hofmeister abschließend.