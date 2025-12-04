Einkaufsverhalten bietet Chancen für Handel und Marken

Österreich/Wien (OTS) -

Wie verändert sich das Einkaufsverhalten in Europa – und welche Chancen ergeben sich daraus für den Handel und für Marken? Genau darüber sprechen Oliver Olschewski, Geschäftsführer von ShopFully, und Otto Koller, Herausgeber des MedienManager, in einem pointierten Video-Interview zur aktuellen Studie The State of Shopping 2024.

Die Untersuchung zeigt eindrucksvoll, wie stark Konsument:innen heute zwischen Online-Recherche und stationärem Einkauf wechseln, warum Angebote eine zentrale Rolle in der Kaufentscheidung spielen und welche Kategorien besonders vom „Hybrid Shopper“ geprägt sind. Spannende Insights aus acht europäischen Ländern – von Österreich und Deutschland bis Spanien, Italien und Osteuropa – liefern ein aktuelles Bild eines Marktes, der sich rasant weiterentwickelt.

Im Gespräch erläutert Oliver Olschewski, was Händler jetzt wissen müssen, wie sich Konsument:innen tatsächlich verhalten und welche Stellschrauben den größten Effekt auf Frequenz, Conversion und Warenkörbe haben. Ein Gespräch voller Praxisnähe, klarer Learnings und konkreter Impulse für alle, die Handel aktiv gestalten.