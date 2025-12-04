- 04.12.2025, 07:30:02
Einkaufsverhalten bietet Chancen für Handel und Marken
State of Shopping 2024: Wie Österreichs KMU den hybriden Konsumenten gewinnen
Wie verändert sich das Einkaufsverhalten in Europa – und welche Chancen ergeben sich daraus für den Handel und für Marken? Genau darüber sprechen Oliver Olschewski, Geschäftsführer von ShopFully, und Otto Koller, Herausgeber des MedienManager, in einem pointierten Video-Interview zur aktuellen Studie The State of Shopping 2024.
Die Untersuchung zeigt eindrucksvoll, wie stark Konsument:innen heute zwischen Online-Recherche und stationärem Einkauf wechseln, warum Angebote eine zentrale Rolle in der Kaufentscheidung spielen und welche Kategorien besonders vom „Hybrid Shopper“ geprägt sind. Spannende Insights aus acht europäischen Ländern – von Österreich und Deutschland bis Spanien, Italien und Osteuropa – liefern ein aktuelles Bild eines Marktes, der sich rasant weiterentwickelt.
Im Gespräch erläutert Oliver Olschewski, was Händler jetzt wissen müssen, wie sich Konsument:innen tatsächlich verhalten und welche Stellschrauben den größten Effekt auf Frequenz, Conversion und Warenkörbe haben. Ein Gespräch voller Praxisnähe, klarer Learnings und konkreter Impulse für alle, die Handel aktiv gestalten.
Das Video in seiner gesamten Länge
Europaweite Studie „The State of Shopping 2024“
