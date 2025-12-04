X-Mas-Studie: Keine Geschenke unterm Weihnachtsbaum? Fast jeder Zweite spart, jeder Sechste verzichtet ganz

Bonn (OTS) -

Weihnachten auf Sparkurs! Laut der Simon-Kucher X-Mas-Studie sinken die Ausgaben der Deutschen für Weihnachtsgeschenke erheblich. Fast die Hälfte der Menschen hierzulande gibt 2025 weniger Geld für Weihnachtsgeschenke aus, rund ein Sechstel der Menschen streicht das Budget sogar komplett. Auch beim Essen wird gespart: Mehr als ein Drittel will die Kosten für das Weihnachtsessen senken, jeder zehnte Deutsche streicht das Budget fürs Weihnachtsessen gleich ganz. Besonders stark betroffen: Niedriglöhner. Hier sparen 2025 rund vier von zehn Menschen am Festmahl.

44 % der Deutschen geben weniger für Weihnachtsgeschenke aus, 20 % sogar deutlich weniger

Bei den Niedriglöhnern (< 2.000 Euro) geben 55 % weniger aus, fast 30 % sogar deutlich weniger

Fast jeder Sechste (15 %) gibt 2025 nichts für Weihnachtsgeschenke aus, 4 % verzichten dabei erstmalig

Auch beim Essen wird gespart: 37 % geben weniger aus, bei den Niedriglöhnern sogar 43 %

Selbst der Deko geht es an den Kragen: 48 % geben weniger aus, 19 % sogar gar nichts

Laut der Simon-Kucher X-Mas-Studie kürzen die Menschen in Deutschland ihr Budget für Weihnachtsgeschenke erheblich. Fast die Hälfte (44 %) reduziert 2025 die Ausgaben, ein Fünftel sogar deutlich. "Weihnachten wird zum Stresstest fürs Portemonnaie - viele können sich Geschenke schlicht nicht mehr leisten", weiß Dr. Tobias Maria Günter, Partner und Retail-Experte bei Simon-Kucher.

Fast jeder dritte Niedriglöhner reduziert Ausgaben für Weihnachtsgeschenke drastisch

Besonders dramatisch ist die Lage bei Menschen im Niedriglohnsegment. Wer unter 2.000 Euro verdient, muss den Gürtel an den Feiertagen extra eng schnallen. 55 Prozent werden dieses Jahr weniger für Weihnachtsgeschenke ausgeben, fast 30 Prozent reduzieren ihr Budget sogar drastisch. "Wenn selbst an Weihnachtsgeschenken gespart wird, ist das ein deutliches Signal, wie angespannt die finanzielle Lage vieler Menschen in Deutschland ist", betont Markus Goller, Partner und Retail-Experte bei Simon-Kucher.

"Wer das Geschenkbudget auf null setzt, spart meist nicht freiwillig!"

Aber eine Kleinigkeit wird doch drin sein? Nicht für alle. Jeder Sechste (15 %) streicht das Budget für Weihnachtsgeschenke komplett. Viele kennen dies bereits aus den Vorjahren, vier Prozent verzichten 2025 jedoch erstmals auf die Ausgaben. "Wer das Geschenkbudget auf null setzt, spart meist nicht freiwillig - er hat schlicht keinen Spielraum mehr", so Leon Smarsly, Senior Manager in der Retail-Practice von Simon-Kucher.

Selbst am Weihnachtsessen wird gespart

Dass es sich bei dem Trend nicht nur um bewussteren Konsum handelt, zeigt sich auch daran, dass die Deutschen selbst am Essen sparen. Mehr als ein Drittel der Deutschen (37 %) will 2025 weniger für das Weihnachtsessen ausgeben. Bei Menschen im Niedriglohnsegment ist es mit 43 % sogar fast die Hälfte. Und das, obwohl der Deutschen liebstes Weihnachtsessen Kartoffelsalat mit Würstchen ohnehin schon ein eher günstiges Gericht ist. "Früher wurde sich wenigstens an den Festtagen etwas Besonderes gegönnt - heute ist für viele selbst an Weihnachten kein feines Essen mehr drin", sagt Günter.

Dass die Ausgaben so drastisch sinken, ist ein Alarmzeichen

"Auch der Weihnachtsdeko geht es an den Kragen", erklärt Smarsly. Fast die Hälfte der Deutschen (48 %) will hier weniger ausgeben, rund ein Fünftel (19 %) sogar gar nichts mehr. "Natürlich geht es den meisten an Weihnachten nicht um Geschenke, Essen und Deko - dass die Ausgaben 2025 aber so drastisch sinken und viele komplett verzichten, ist ein Alarmzeichen", resümiert Goller.

Über die Studie: Die Simon-Kucher repräsentative X-Mas-Studie wurde im November 2025 von Simon-Kucher durchgeführt. 1.000 Menschen aus Deutschland wurden zu ihren geplanten Ausgaben für Weihnachtsgeschenke, Weihnachtsessen und Weihnachtsdeko im für das diesjährige Weihnachtsfest befragt.

Vertiefende Informationen und Infografiken in Druckqualität (aktuell nur für Medien und Partnerunternehmen) sind auf Anfrage erhältlich. Die Simon-Kucher Standortperspektiven-Studie ist in Kürze zum Download erhältlich.

Über Simon-Kucher

Simon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit rund 40 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum. simon-kucher.com