Hochschule Campus Wien: Doris Link ist neue Vorsitzende der Geschäftsleitung ab 1. Januar 2026

Wien (OTS) -

Mit 1. Januar 2026 übernimmt FH-Prof.in DIin Dr.in Doris Link den Vorsitz der Geschäftsführung der Hochschule Campus Wien. Sie folgt per Beschluss des Präsidiums der Hochschule Campus Wien auf Prof. Ing. Wilhelm Behensky, MEd, den Gründer und langjährigen Vorsitzenden der Geschäftsleitung von Österreichs größter Fachhochschule. Doris Link ist bereits seit September 2023 Chief Operating Officer und damit Mitglied der Geschäftsleitung. Wilhelm Behensky wird mit Januar 2026 ins Präsidium der Hochschule Campus Wien wechseln. „Mit Doris Link haben wir eine erfahrene Persönlichkeit für die Leitung der Hochschule Campus Wien gewonnen. Sie hat in den vergangenen Jahren eindrucksvoll gezeigt, dass sie die Entwicklung unserer Hochschule maßgeblich mitgestalten kann. Das Präsidium ist überzeugt, dass sie als Vorsitzende der Geschäftsleitung die ideale Nachfolgerin von Wilhelm Behensky ist und die erfolgreiche Zukunft der Hochschule Campus Wien sichern wird“, sagt Hannes Swoboda, Präsident des Präsidiums der Hochschule Campus Wien.

Erfahrene Managerin in Bauwirtschaft, Studienbetrieb und Geschäftsleitung

Als COO der Hochschule Campus Wien verantwortete Doris Link den Bereich Infrastruktur, die IT-Services, den Schwerpunkt Nachhaltigkeit sowie die Campus Wien Academy, welche die Weiterbildungsangebote in den Berufsfeldern der einzelnen Departments der Hochschule entwickelt. Sie spielte auch beim Ausbau des Standorts eine wichtige Rolle. „Doris Link beweist seit mehr als 20 Jahren ihre Managementqualitäten und bringt wesentliche Schlüsselqualifikationen mit, die eine CEO in einer Hochschule unserer Größe benötigt. Ich bin überzeugt, dass Doris Link die erfolgreiche Entwicklung unserer Hochschule mit Wirtschaftskompetenz, Verlässlichkeit und Engagement fortführen wird“, sagt Wilhelm Behensky, Gründer und Vorsitzender der Geschäftsführung der Hochschule Campus Wien.

Dank an Wilhelm Behensky – Gründer und Gestalter der größten Fachhochschule Österreichs

Die Hochschule Campus Wien wurde 2001 auf Initiative von Wilhelm Behensky gegründet und erhielt im Jahr 2004 den Status einer Fachhochschule. Aus dem kleinsten FH-Träger entwickelte sich die Hochschule Campus Wien zur größten und dynamischsten Fachhochschule Österreichs, mit einem lebendigen Campus und topmoderner Infrastruktur am Alten Landgut. Im Jahr 2025 erfolgte die Umbenennung auf Hochschule Campus Wien. Bis heute hat sich die Hochschule Campus Wien eine politische und institutionelle Unabhängigkeit bewahrt. Im Mittelpunkt stehen die Entwicklungsperspektiven aller Menschen am Campus – Studierende, Lehrende, Forschende und Mitarbeiter*innen in Abteilungen und Stabsstellen. „Wilhelm Behensky ist eine der prägendsten Persönlichkeiten des österreichischen Fachhochschulsektors“, sagt Hannes Swoboda, Präsident der Hochschule Campus Wien. „Seinem jahrzehntelangen, unermüdlichen Engagement ist es zu verdanken, dass sich die Hochschule Campus Wien zur größten und führenden Fachhochschule in Österreich entwickelt hat. Ich danke ihm herzlich für seine visionäre Führung und wünsche Doris Link einen erfolgreichen Start und alles Gute für die kommenden Herausforderungen.“

Über Doris Link

Doris Link studierte Bauingenieurwesen mit Schwerpunkt Baubetrieb und Bauwirtschaft an der Technischen Universität Wien. Ihr Doktoratsstudium absolvierte sie an der University of Nottingham und an der Technischen Universität Wien.

Anschließend war sie in verschiedenen Funktionen in der Baubranche tätig, etwa als Stabsstellenleiterin und Gruppenleiterin im STRABAG-Konzern, wo sie die Stabsstelle Claims & Controlling verantwortete und als Projektleiterin das österreichweite Großprojekt LKW-Maut Bau betreute. Darüber hinaus war Doris Link Mitglied im Aufsichtsrat der ASFINAG BMG.

Zusätzlich absolvierte die Ziviltechnikerin Ausbildungen zur Qualitätsmanagerin, diplomierten Mentaltrainerin sowie diplomierten Resilienztrainerin und war als gerichtlich eingetragene Mediatorin für Bau- und Wirtschaftsmediation tätig.

Ab 2004 leitete sie verschiedene Studiengänge im Bereich Bauingenieurwesen – Baumanagement und baute sowohl die Architekturausbildung und als auch das Forschungszentrum des Departments Bauen und Gestalten auf. Ab 2007 übernahm sie die Leitung des Departments Bauen und Gestalten, das sie bis 2023 führte. Im selben Jahr wurde sie zur Chief Operating Officer der Hochschule Campus Wien bestellt. „Als Studiengangsleiterin, Departmentleiterin und zuletzt als Chief Operating Officer durfte ich miterleben, wie die Hochschule Campus Wien in ihren Strukturen und ihrem Anspruch gewachsen ist. Ich habe Mitarbeiter*innen und Studierende begleitet, Projekte ermöglicht, Räume geschaffen und die Entstehung von Gebäuden maßgeblich begleitet.

Nun beginnt für mich ein neuer Abschnitt in einer vertrauten Organisation, auf den ich mich sehr freue“, so die designierte Vorsitzende der Geschäftsleitung.

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in zehn fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab.

Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

