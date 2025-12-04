WINTER, WUNDER, WISSENSCHAFT

Klosterneuburg (OTS) -

Am Campus des Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg wird es kurz vor Weihnachten wieder spektakulär: Die diesjährige VISTA Christmas Science Show am 18. Dezember entführt große und kleine Besucher:innen auf die Mission Mondstation. Im Mittelpunkt stehen faszinierende Experimente rund um die Frage, was man zum Leben auf dem Mond braucht. Schulen und Familien sind eingeladen dabei zu sein – vor Ort oder via Livestream.

Wie bekommt die Mondstation Luft zum Atmen? Wie funktioniert ein Raketenantrieb? Und was braucht es, um auf dem Mond zu überleben? – Diese und viele weitere spannende Fragen beantworten die bekannten Science-Kommunikator:innen Stefanie Allworth und Bernhard Weingartner in einer mitreißenden Live-Show voller Staunen und Wissenschaft.

Am Mittwoch, 17. Dezember findet die Family-Show am ISTA Campus statt, begleitet von weihnachtlicher Stimmung und kleinen Köstlichkeiten. Für Schulklassen gibt es am Donnerstag, 18. Dezember die Möglichkeit, die Show im Livestream direkt ins Klassenzimmer zu holen. Ab dem 19. Dezember ist die aufgezeichnete Show auf YouTube verfügbar – für spannende Science-Erlebnisse kurz vor oder auch in den Weihnachtsferien.

„Die VISTA Christmas Science Show bringt Wissenschaft in die Klassenzimmer und begeistert Schüler:innen in ganz Österreich. In den letzten zwei Jahren haben wir mit unserem Livestream über 150.000 Schüler:innen erreicht, weil dieses Angebot von den Lehrpersonen mit Begeisterung angenommen wird. Teilweise haben ganze Schulen in den Klassen oder gemeinsam in der Aula die Show im Livestream verfolgt“, so Christian Bertsch, Leiter des VISTA Science Experience Centers.

Lehrpersonen können ohne Anmeldung direkt über die VISTA-Website am Livestream teilnehmen und gemeinsam mit ihrer Klasse die spannendste Unterrichtsstunde vor den Weihnachtsferien erleben. Der Zugang erfolgt über vistascience.at/xmas.

Zur Vorbereitung auf die Show steht unter derselben Adresse das Arbeitsblatt „Mission Mondstation“ mit Schätzfragen und einer kreativen Zeichenaufgabe bereit. Mit etwas Glück wird die beste Einreichung sogar live im Stream gezeigt.





WINTER – WUNDER – WISSENSCHAFT:

VISTA Christmas Science Show Mission Mondstation

Family Live Show

Mittwoch, 17. Dezember 2025 | 17:30–18:30 Uhr

ISTA Campus, Klosterneuburg – nur nach Voranmeldung, limitierte Plätze, begleitet von weihnachtlicher Stimmung und kleinen Köstlichkeiten

Livestream für Schulklassen der 2. – 6. Schulstufe

Donnerstag, 18. Dezember 2025 | 10:00–10:50 Uhr

Alle Infos, Streaming-Links & Anmeldung: vistascience.at/xmas

Die Show zum Nachschauen ab 19. Dezember auf Youtube @vista.science



Die VISTA Christmas Science Show ist ein gemeinsames Projekt des Landes Niederösterreich, Abteilung Wissenschaft und Forschung, der University of Applied Sciences St. Pölten (USTP) sowie des VISTA Science Experience Center am Institute of Science and Technology Austria (ISTA)



VISTA Science Experience Center



Das VISTA Science Experience Center am ISTA Campus in Klosterneuburg wurde im Oktober 2025 eröffnet und richtet sich mit interaktiven Workshops und Programmen an Schulklassen aus ganz Österreich. Gleichzeitig steht das Center auch privaten Besucher:innen offen: Besonders am Wochenende wird das VISTA Science Experience Center zu einem attraktiven Ausflugsziel am Rand des Wienerwalds, das mit Ausstellungen, Familienworkshops und abwechslungsreichen Mitmach-Angeboten Wissenschaft für alle Altersgruppen erlebbar macht.

Planung und Buchung von Ausstellungsbesuchen und Workshops erfolgt über vistascience.at.