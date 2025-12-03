Schülerunion Österreich erneut Co-Herausgeber des Maturant:innen-Guides 2026

Wien (OTS) -

Auch dieses Schuljahr gibt es auf der einen Seite unzählige Möglichkeiten, sei es auf Berufsebene oder im Studium. Auf der anderen stehen jährlich ungefähr 40.000 Maturant:innen, die in den meisten Fällen diese Möglichkeiten nicht kennen.

„Es gibt so viele Chancen und Wege wie noch nie, die ein Maturant oder eine Maturantin nutzen und kennenlernen kann. Trotz der vielen Möglichkeiten kennen viele Maturant:innen diese Möglichkeiten nicht und können sie daher nicht wahrnehmen. Genau hier müssen wir als größter Partner der Schüler:innen in Österreich ansetzen und diese Hilfestellung geben. Natürlich fordern wir auch einen Ausbau der Berufs- und Studienbildung, doch damit ist noch nicht alles getan - gerade weil wir als Bildungsstandort Österreich in diesem Feld defizitär aufgestellt sind. Hier kommt auch der Maturant:innen-Guide ins Spiel. Mit diesem können wir Maturant:innen unter die Arme greifen und zeigen, welche Chancen sie haben und wie sie diese auch nutzen können. Umfassende Berufsbildung ist gerade in den aktuellen Zeiten wichtig, mit diesem Maturant:innen-Guide werden die Schüler:innen mit den Tools, die sie für ihr weiteres Leben benötigen, gerüstet", führt Bundesobmann Maximilian Pech aus.

„Für mich persönlich ist der Maturant:innen-Guide eine große Unterstützung - deswegen bin ich auch ein riesen Fan. Gerade jetzt müssen wir uns gemeinsam dafür anstrengen, Maturant:innen Perspektiven zu geben und sie auf die Zukunft vorzubereiten”, so Bundesschulsprecherin Hannah Scheidl.

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schüler:innenorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schüler:innen. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2025/26 23 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Hannah Scheidl kommt ebenfalls von der Schülerunion.

