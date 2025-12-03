  • 03.12.2025, 18:20:32
Kollektivvertrag für die IT-Branche: Erste Annäherung in der dritten Verhandlungsrunde

Leichte Bewegung beider Seiten, Positionen liegen jedoch noch weit auseinander - Arbeitgeber-Verhandlungsleiter Zandonella erwartet weiter zähe Verhandlungen

Wien (OTS) - 

Nach der dritten Verhandlungsrunde für einen neuen Kollektivvertrag für die rund 90.000 Beschäftigten der IT-Branche am heutigen Mittwoch hält Martin Zandonella, Verhandlungsleiter der Arbeitgeber im Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), fest: „Es gibt Bewegung auf beiden Seiten. So wurde die Forderung der Arbeitnehmer von 4,3 auf 4,0 Prozent reduziert und die Arbeitgeberseite hat ihr Angebot für die Mindestgehälter von 1,6 auf 1,9 Prozent erhöht.“

Und Zandonella weiter: „Die Arbeitgeber begrüßen erste Fortschritte.“ Er sagt jedoch auch: „Trotzdem liegen wohl noch zähe Verhandlungen und damit ein langer Verhandlungsweg vor uns. Aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage ist der Spielraum für Gehaltsanpassungen nach oben allerdings gering.“

Vor diesem Hintergrund findet die nächste IT-Kollektivvertragsverhandlungsrunde noch vor den Weihnachtsfeiertagen, am 18. Dezember 2025, statt. (PWK515/JHR)

