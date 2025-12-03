"Posters in Parliament": Bachelorstudierende präsentieren ihre Forschung im Hohen Haus

Wien (PK) -

Unter dem Titel "Posters in Parliament" erhielten heute 23 Studierende von verschiedenen österreichischen Universitäten die Möglichkeit, ihre Bachelorarbeiten zu den Themen Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit bzw. Inklusion im österreichischen Parlament zu präsentieren. Ausgewählt wurden besonders interessante Projekte, die in Form von Postern ab Mitte Jänner auch im Besucherzentrum des Parlaments für die Öffentlichkeit zugänglich sein werden. Interessierte können die Inhalte dann über QR-Codes aufrufen und sich so direkt mit den Forschungsergebnissen auseinandersetzen. Es werden dabei eine Vielzahl von Themen aufgegriffen, die von der Frauengesundheit, dem Wassermonitoring, der Gebärdensprache bis hin zum Zugang zu höherer Bildung reichen.

Ziel der gemeinsam mit der Uni Wien organisierten Veranstaltung sei es, einen Raum für Diskurs zu schaffen und gegenseitig von den vielen neuen Ideen zu profitieren, hob Parlamentsvizedirektor Alexis Wintoniak in seinen Begrüßungsworten hervor. Auch in der über fünf Jahre dauernden Sanierungsphase des Hohen Hauses seien die Prinzipien Nachhaltigkeit und Inklusion oberste Priorität gewesen. Seitdem arbeite man kontinuierlich daran, die hohen Standards zu erreichen und weiter zu verbessern.

Das Parlament als Ort der Öffentlichkeit "par excellence" sei prädestiniert dafür, um wissenschaftliche Ergebnisse vorzustellen und darüber in Dialog zu treten, meinte die Vizerektorin der Universität Wien Christa Schnabl, die sich mit einer Videobotschaft an die anwesenden Gäste wandte. Gerade in Zeiten, wo viel Verwirrung darüber herrsche, was man unter Fakten, Meinungen und Vermutungen verstehe, sei es wichtig, Orientierung zu schaffen. Es handle sich um ein neues Format, das den Studierenden die Chance eröffne, ihre Arbeiten in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen und sich darüber auszutauschen.

EU-weite Kampagne zur Förderung der Wissenschaftskommunikation

"Posters in Parliament" ist Teil des Erasmus+ Projekts "Posters in Brussels", das insbesondere Wissenschaftskommunikation, Forschung und gesellschaftliches Engagement fördert. Dadurch sollen Bachelorstudierende die Gelegenheit erhalten, ihre Arbeiten dort zu präsentieren, wo ihre nationalen Entscheidungsträger zusammenkommen - in ihren jeweiligen nationalen Parlamenten.(Schluss) sue

