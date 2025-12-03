ARTE erweitert sein Partnernetzwerk um den ukrainischen öffentlich-rechtlichen Sender Suspilne Ukraine

Straßburg (OTS) -

Die Außerordentliche Mitgliederversammlung von ARTE GEIE, die heute am Mittwoch, den 3. Dezember in Straßburg tagte, stimmte der Unterzeichnung eines Assoziierungsvertrags mit dem ukrainischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk Suspilne Ukraine (Public Broadcasting Company of Ukraine) zu. Für die Unterzeichnung des gemeinsamen Abkommens war auch eine Delegation des ukrainischen Partnersenders in Straßburg anwesend.

Heike Hempel und Bruno Patino, Präsidentin und Vizepräsident des Vorstands von ARTE GEIE, betonten die große Bedeutung des Assoziierungsabkommens mit Suspilne Ukraine und hoben hervor, dass das Netzwerk aus europäischen Partnersendern, das nunmehr 13 Mitglieder umfasst, ein Eckpfeiler der Umsetzung der Strategie für den europäischen Ausbau von ARTE sei:

"Dies ist ein außergewöhnlicher Tag für ARTE - das Assoziierungsabkommen mit dem ukrainischen öffentlich-rechtlichen Sender Suspilne Ukraine bewegt uns und erfüllt uns mit Stolz. Unsere beiden Häuser verbinden gemeinsame Ziele und Werte, die die Teams von Suspilne Ukraine unter schwierigsten Bedingungen verteidigen."

Heike Hempel, ARTE-Präsidentin

"Dieses Abkommen stärkt das Partnernetzwerk von ARTE in Europa und ebnet den Weg für hochwertige und ambitionierte Koproduktionen. Zugleich unterstreicht es das Engagement von ARTE, demokratische Werte zu verteidigen und steht für gelebte Solidarität in Europa."

Bruno Patino, Vizepräsident von ARTE GEIE, Präsident von ARTE France

Mykola Chernotytskyi, Vorsitzender des Vorstandes von Suspilne Ukraine (CEO), erklärte:"Diese Partnerschaft zwischen ARTE und Suspilne Ukraine ist nicht nur ein Zeichen professioneller Kooperation, sondern auch ein kraftvolles Bekenntnis zu gelebter Solidarität und gemeinsamen Werten. In Zeiten, in denen die Ukraine für ihre Freiheit und ihre demokratische Zukunft kämpft, bedeutet uns die Zugehörigkeit zur europäischen Kultur- und Mediengemeinschaft sehr viel. Gemeinsam können wir Geschichten erzählen, die Menschen in ganz Europa verbinden."

Im Rahmen des Assoziierungsabkommens wird ARTE verstärkt Koproduktionen mit dem ukrainischen Sender anstoßen.

ARTE hat in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Projekte mit ukrainischen Filmschaffenden unterstützt und umgesetzt. Beispielhaft dafür steht die Reihe "Generation Ukraine", eine Sammlung von zwölf Dokumentarfilmen, die sich mit den vielschichtigen Folgen des Krieges in der ukrainischen Gesellschaft auseinandersetzen.

Darüber hinaus hat die Mitgliederversammlung der Verlängerung des Assoziierungsvertrags mit der öffentlich-rechtlichen spanischen Rundfunkgesellschaft RTVE zugestimmt, aus dem in den vergangenen Jahren zahlreiche Koproduktionen hervorgegangen sind.

Das Partnernetzwerk von ARTE im Überblick: Suspilne Ukraine (Ukraine) - 2025, SVT (Schweden) - 2025, LPM (Lettland) - 2023, RTVE (Spanien) - 2022, LRT (Litauen) - 2022, Film Fund Luxemburg - 2018, RTÉ (Irland) - 2016, RAI Com (Italien) - 2016, CT (Tschechien) - 2013, ORF (Österreich) - 2001, YLE (Finnland) - 1999, SRG SSR (Schweiz) - 1995, RTBF (Belgien) - 1993.

Der Vorstand von ARTE GEIE leitet das Tagesgeschäft für den Sender und erstattet in der Mitgliederversammlung von ARTE regelmäßig über seine Tätigkeit Bericht. Er setzt sich aus vier Mitgliedern zusammen: der Präsidentin und dem Vizepräsidenten, der Programmdirektorin und der Verwaltungsdirektorin.

Die Mitgliederversammlung von ARTE GEIE entscheidet über Grundsatzfragen des Senders, verabschiedet den Wirtschaftsplan und ernennt die Vorstandsmitglieder sowie die leitenden Angestellten von ARTE GEIE. Sie besteht aus sechs deutschen und sechs französischen innen und Vertretern. Ebenfalls vertreten sind mit beratender Stimme die europäischen Partnersender und Institutionen Suspilne Ukraine, RTBF, RTVE, ORF, YLE, CT, SRG SSR, RAI Com, der Film Fund Luxembourg, RTÉ, LPM, LRT, SVT.

Die derzeitigen deutschen Mitglieder sind:

Frau Dr. Katrin VERNAU, Intendantin des WDR, Vizepräsidentin der Mitgliederversammlung von ARTE GEIE

Herr Prof. Dr. Kai GNIFFKE, Intendant des SWR, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung von ARTE Deutschland TV GmbH

Herr Martin GRASMÜCK, Intendant des SR

Herr Dr. Norbert HIMMLER, Intendant des ZDF, stellvertretender Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der ARTE Deutschland TV GmbH

Herr Dr. Frank-Dieter FREILING, Leiter der Hauptabteilung Internationale Angelegenheiten des ZDF

Herr Felix MAI, Justiziar des ZDF

Die derzeitigen französischen Mitglieder sind:

Herr Jean-Dominique GIULIANI, Präsident der Stiftung Robert Schuman, Präsident der Mitgliederversammlung von ARTE GEIE und Vizepräsident des Aufsichtsrates von ARTE France

Frau Arancha GONZALEZ, Dekanin der Paris School of International Affair und Mitglied des Aufsichtsrates von ARTE France

Herr Frédéric BEREYZIAT, Generaldirektor, Zuständiger für Ressourcen und Mitglied des Vorstands von ARTE France

Herr Thomas SERVAL, Präsident von Baracoda und Mitglied des Aufsichtsrates von ARTE France

Frau Guillemette KREIS, Direktorin für Beteiligungen "Dienstleistungen und Finanzen" bei der französischen Agentur für Staatsbeteiligungen APE im französischen Wirtschafts- und Finanzministerium, Mitglied des Aufsichtsrates von ARTE France

Frau Florence PHILBERT, Direktorin der Generaldirektion für Medien und Kulturindustrie (Direction général des médias et des industries culturelles) im Kulturministerium