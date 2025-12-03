FPÖ – Hafenecker: „Wer hat die Obduktionsfotos von Christian Pilnacek weitergegeben?“

Wien (OTS) -

„Wer hat die Obduktionsfotos des Leichnams von Christian Pilnacek weitergegeben? Diese Frage bleibt auch nach der aktuellen Beantwortung meiner parlamentarischen Anfrage durch SPÖ-Justizministerin Sporrer weiter gänzlich ungeklärt. Sie schließt darin jedenfalls aus, dass es das Justizministerium und die Staatsanwaltschaften waren. Das ist ein weiterer Stein im großen Mosaik der Ungereimtheiten im Fall Pilnacek“, erklärte heute FPÖ-Generalsekretär und Fraktionsführer im Pilnacek-U-Ausschuss NAbg. Christian Hafenecker, MA.

Sporrer gab in der Anfragebeantwortung jedoch bekannt, dass ein Ermittlungsverfahren wegen der Weitergabe der Fotos durch die Staatsanwaltschaft Krems eingeleitet und von der Generalprokuratur an die Staatsanwaltschaft Linz übertragen wurde. „Das untermauert die Brisanz dieses ‚Leaks‘. Zugang zu den Fotos hatte eigentlich nur ein ganz kleiner Personenkreis. Damit stellt sich nicht nur die Frage, wer sie weitergegeben hat, sondern auch aus welchen Motiven?“, so Hafenecker weiter, der lückenlose Aufklärung forderte und zu dieser im Untersuchungsausschuss beitragen will.