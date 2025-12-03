  • 03.12.2025, 17:05:34
  • /
  • OTS0191

PRODUKT-RÜCKRUF: „Moon Time Menstruationsschwämmchen“

Die Wilde Urnatur GmbH informiert über den Rückruf des Artikels „Moon Time Menstruationsschwämmchen“. Grund sind Kennzeichnungsmängel sowie mikrobiologische Abweichungen.

Wien (OTS) - 

Im Rahmen einer routinemäßigen Überprüfung wurde festgestellt, dass bei dem genannten Produkt der gesetzlich vorgeschriebene Hinweis auf das Toxische Schocksyndrom (TSS) auf der Verpackung fehlte. Zudem wurde eine erhöhte Gesamtkeimzahl nachgewiesen.

Zur Einordnung des mikrobiologischen Befundes wird im vorliegenden Gutachten festgehalten: „Zwar handelt es sich bei den nachgewiesenen Mikroorganismen nicht um spezifische Krankheitserreger, die eine Einstufung als ‚gesundheitsschädlich‘ rechtfertigen würden. Dennoch ist objektiv davon auszugehen, dass Verbraucherinnen bei Kenntnis dieser erheblichen hygienischen Mängel von einer Anwendung im Intimbereich Abstand nehmen würden.“

Da aufgrund der fehlenden Warnhinweise und der Beschaffenheit die Verkehrsfähigkeit nicht gegeben ist, wurde das Produkt heute umgehend zurückgerufen.

Rückfragen & Kontakt

Wilde Urnatur GmbH
Marissa Cosma Vitelli
Telefon: 066488872171
E-Mail: post@wildeurnatur.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright