PRODUKT-RÜCKRUF: „Moon Time Menstruationsschwämmchen“

Im Rahmen einer routinemäßigen Überprüfung wurde festgestellt, dass bei dem genannten Produkt der gesetzlich vorgeschriebene Hinweis auf das Toxische Schocksyndrom (TSS) auf der Verpackung fehlte. Zudem wurde eine erhöhte Gesamtkeimzahl nachgewiesen.

Zur Einordnung des mikrobiologischen Befundes wird im vorliegenden Gutachten festgehalten: „Zwar handelt es sich bei den nachgewiesenen Mikroorganismen nicht um spezifische Krankheitserreger, die eine Einstufung als ‚gesundheitsschädlich‘ rechtfertigen würden. Dennoch ist objektiv davon auszugehen, dass Verbraucherinnen bei Kenntnis dieser erheblichen hygienischen Mängel von einer Anwendung im Intimbereich Abstand nehmen würden.“

Da aufgrund der fehlenden Warnhinweise und der Beschaffenheit die Verkehrsfähigkeit nicht gegeben ist, wurde das Produkt heute umgehend zurückgerufen.

