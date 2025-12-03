KV IT: Betriebsversammlungen starten nach ergebnisloser dritter Runde

Wien (OTS) -

Die dritte Verhandlungsrunde für die über 90.000 Beschäftigten der IT-Branche ging heute nach fünf Stunden erneut ergebnislos zu Ende. Obwohl sich die Branche besser entwickelt als die Gesamtwirtschaft beharren die Arbeitgeber weiterhin auf ein Aussetzen der Anhebung der Ist-Gehälter und haben für die Mindestgehälter eine Erhöhung von 1,9% angeboten. Für die Gewerkschaft GPA ist das Angebot in dieser Form weiterhin inakzeptabel, deshalb starten nun Betriebsversammlungen in ganz Österreich.

„Das derzeitige Angebot der Arbeitgeber zeigt wie wenig die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen wertgeschätzt wird! Die IT-Branche ist besser durch die Krise gekommen, als die Gesamtwirtschaft und trotzdem wollen die Arbeitgeber nicht einmal die Inflation abgelten“, betont Sandra Steiner, Verhandlungsleiterin der Gewerkschaft GPA. „Das hat nichts mit der Realität zu tun. Wenn man versucht uns abzuspeisen, werden wir den Druck erhöhen“, so die Gewerkschafterin weiter.

Die Betriebsrät:innen der Branche wurden bereits vor der dritten Verhandlungsrunde über den Verhandlungsstand informiert: „Bereits hier hat sich klar gezeigt, dass das aktuelle Angebot der Arbeitgeber auf großes Unverständnis stößt“, berichtet Steiner. „Das Verhalten der Arbeitgeber bedeutet einen Imageschaden für die gesamte Branche. Nach außen wird die IT schlechtgeredet, während gleichzeitig Fachkräfte gesucht werden. Das passt schlicht nicht zusammen“, ergänzt Steiner.

Die Gewerkschaft GPA fordert weiterhin ein deutlich verbessertes Angebot, das der tatsächlichen Branchenentwicklung und der Leistung der Beschäftigten entspricht. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 18. Dezember statt.