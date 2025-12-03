Teachers For Future sehen fahrlässige Trägheit im Bildungsministerium

Wien (OTS) -

“Wir Lehrer*innen merken es in unserer täglichen Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen: Die Existenz- und Zukunftsängste unserer Schüler*innen nehmen rapide zu. Unsere Zivilisation ist bedroht durch die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Wir haben keine Zeit zu verlieren.” sagt Lehrerin Barbara Fross, “Wir leiden darunter, einen Unterricht erteilen zu müssen, der die Bedürfnisse junger Menschen in einer unsicheren Zeit nicht ernst nimmt und an einer sinnvollen Zukunftsarbeit vorbeigeht."

Vor zwei Jahren haben Teachers for Future aus den Erfahrungen in den Schulen einfache und schnell umsetzbare erste Schritte für eine Nachhaltige Bildung an das Bildungsministerium kommuniziert ( Offener Brief an den Bildungsminister 2023 ): eine Bildung, die dazu beiträgt, dass alle Menschen – heute und in Zukunft – innerhalb der Belastungsgrenzen der Erde gut leben können.

Seither suchen engagierte Lehrkräfte laufend das Gespräch mit Verantwortlichen im Bundesministerium für Bildung. “Aber wir merken, dass überaltete Strukturen uns Lehrkräften und letztlich unseren Schüler*innen im Weg stehen. Die Forderungen des offenen Briefes von uns Teachers for Future wurden bislang nicht erfüllt, und Schule läuft wie immer." sagt Reinhard Klauser. "Der fehlende Blick auf das Wesentliche und das geringe Bewusstsein für die Dringlichkeit der Klimakrise erschüttern mich als Lehrer, und auch als Vater.”

Teachers for Future stehen hinter der Aussage des Bildungsministers Wiederkehr, dass Schule heutzutage Kinder und Jugendliche nicht auf das Leben vorbereitet. Bei seiner Vorstellung des “Plans Z” fehlt allerdings die dafür dringend notwendige Bildung für nachhaltige Entwicklung, sprich, wie Menschen ein Leben führen können, das die Lebensgrundlagen bewahrt, anstatt sie zu zerstören.

Daher fordern Teachers for Future mit Nachdruck von der Regierung:

Werfen Sie Ihren Sichtschutz ab!! Nehmen Sie das Heft in die Hand und erledigen Sie endlich Ihre Aufgaben: Schaffen Sie Strukturen, die es Pädagog*innen ermöglichen, gemeinsam mit Schüler*innen eine lebenswerte Zukunft aktiv mitzugestalten!

Denn, so UN-Generalsekretär António Guterres zum Scheitern der Klimapolitik: “Jeder Bruchteil eines Grades bedeutet mehr Hunger, Vertreibung und Verlust, vor allem für diejenigen, die am wenigsten verantwortlich sind. Das ist moralisches Versagen und tödliche Fahrlässigkeit.”

Am wenigsten verantwortlich dafür sind die Kinder.