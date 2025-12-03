Grüne Wien/Berner zu Kulturbudget: Planungssicherheit durch neue 1-Jahres-Verträge nicht mehr gewährleistet

Wien (OTS) -

„Das neue Kulturbudget der Stadt Wien macht es den Kulturtreibenden unmöglich, sinnvoll in die Zukunft zu planen. Statt wie bisher verlässliche Förderzusagen für 2 oder sogar 4 Jahre zu bekommen, werden nun auch für Institutionen Förderungen nur mehr für das aktuelle Jahr vergeben – auch für große Theater wie das Theater an der Josefstadt oder das Volkstheater“, so die Kultursprecherin der Grünen Wien, Ursula Berner. „Wenn die Förderung für das Jahr darauf reduziert wird oder ausfällt, haften die Vereine selbst für die Ausgaben zB. Honorare, denen sie vertraglich zugestimmt haben. In der Wirtschaft würde kein Unternehmer darauf vertrauen, dass er oder sie vielleicht Geld bekommt im nächsten Jahr“, so Berner.

Diese neue Förderrichtlinie macht es unmöglich, Verträge abzufassen – damit stellt dieses Kulturbudget eine sehr große Herausforderung für die Kulturszene in Wien dar. Kritik übt Berner auch an der Tatsache, dass für Mittelbühnen und Vereine wie „Hunger auf Kultur“ Förderungen sehr wohl gekürzt wurden, da sie der Inflation nicht angepasst wurden. „Durch steigende Gehälter müssen sich viele Kulturveine dann von Personen trennen oder massiv Stunden kürzen. Das kann nicht im Interesse einer lebendigen Kulturstadt wie Wien sein.“