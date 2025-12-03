  • 03.12.2025, 16:28:32
  • /
  • OTS0181

Grüne Wien/Berner zu Kulturbudget: Planungssicherheit durch neue 1-Jahres-Verträge nicht mehr gewährleistet

Wien (OTS) - 

„Das neue Kulturbudget der Stadt Wien macht es den Kulturtreibenden unmöglich, sinnvoll in die Zukunft zu planen. Statt wie bisher verlässliche Förderzusagen für 2 oder sogar 4 Jahre zu bekommen, werden nun auch für Institutionen Förderungen nur mehr für das aktuelle Jahr vergeben – auch für große Theater wie das Theater an der Josefstadt oder das Volkstheater“, so die Kultursprecherin der Grünen Wien, Ursula Berner. „Wenn die Förderung für das Jahr darauf reduziert wird oder ausfällt, haften die Vereine selbst für die Ausgaben zB. Honorare, denen sie vertraglich zugestimmt haben. In der Wirtschaft würde kein Unternehmer darauf vertrauen, dass er oder sie vielleicht Geld bekommt im nächsten Jahr“, so Berner.

Diese neue Förderrichtlinie macht es unmöglich, Verträge abzufassen – damit stellt dieses Kulturbudget eine sehr große Herausforderung für die Kulturszene in Wien dar. Kritik übt Berner auch an der Tatsache, dass für Mittelbühnen und Vereine wie „Hunger auf Kultur“ Förderungen sehr wohl gekürzt wurden, da sie der Inflation nicht angepasst wurden. „Durch steigende Gehälter müssen sich viele Kulturveine dann von Personen trennen oder massiv Stunden kürzen. Das kann nicht im Interesse einer lebendigen Kulturstadt wie Wien sein.“

Rückfragen & Kontakt

Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: presse.wien@gruene.at
Website: https://wien.gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GKR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright