SPÖ-Erasim erfreut über „Grünes Licht für Tourismusbeschäftigten-Fonds im Nationalrat“

Wien (OTS) -

Heute hat der Ausschuss für Arbeit und Soziales die Einrichtung des Tourismus-Beschäftigtenfonds mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP, NEOS und Grüne beschlossen. Für SPÖ-Tourismussprecherin Melanie Erasim steht damit eines der Hauptanliegen ihrer politischen Arbeit als Tourismussprecherin der letzten Jahre ganz kurz vor der Verwirklichung: „Der heutige Beschluss im Ausschuss freut mich persönlich riesig. Gemeinsam mit meinen Kolleg:innen im Parlament und der Gewerkschaft vida habe ich jahrelang für die Umsetzung eines Fonds für Tourismusbeschäftigte gekämpft. Heute wurde eine der letzten Hürden genommen und ich freue mich wirklich sehr. Aus der Idee, eine maßgeschneiderte Lösung für die Weiterbildung und Spezialisierung von Beschäftigten in Tourismus und Gastronomie zu finden, ist der Tourismus-Beschäftigtenfonds gewachsen – ein Meilenstein für die Mitarbeiter:innen der Branche!“ *****

Trotz Wirtschaftsflaute unter der Vorgängerregierung hat sich der Tourismus als relativ konjunkturunabhängig erwiesen. Er ist ein enorm wichtiger Wirtschaftszweig für unser Land. Selbst in Krisenzeiten konnten neue Nächtigungs- und Umsatzrekorde erzielt werden. „Die Gäste schätzen das hohe Niveau der österreichischen Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe und sind auch bereit, dafür angemessen zu bezahlen. Die Qualität steht und fällt aber letztlich mit den Beschäftigten. Nur motivierte, gut ausgebildete und ordentlich bezahlte Mitarbeiter:innen werden dieses Spitzenniveau halten können. Der neue Tourismus-Beschäftigtenfonds wird hier eine ganz wesentliche Schnittstelle werden. Denn er soll einerseits bei der Anwerbung von österreichischen und europäischen Fachkräften unterstützen, andererseits auch Maßnahmen zur Weiterbildung unterstützen, etwa wenn es darum geht, Saisonarbeitskräfte zu Ganzjahresarbeitskräften auszubilden. Sonderhilfen soll es auch bei Arbeitsunfällen oder Jobverlust geben. Ziel ist es, die hohe Fluktuation in der Branche einzudämmen und möglichst viele Beschäftigte möglichst lange in dieser großartigen Branche zu halten“, so Erasim weiter.

Erasim bedankt sich bei allen, die in den vergangenen Jahren die Idee gemeinsam mit der SPÖ promotet und weiterentwickelt haben: „Wir können stolz auf diese neue Einrichtung sein, die mithelfen wird, diese für Österreich so wichtige Branche gezielt zu unterstützen.“ Nach dem Ausschussbeschluss wird kommende Woche im Nationalratsplenum der endgültige Gesetzesbeschluss erfolgen, so dass der Tourismus-Beschäftigtenfonds schon mit 1.1.2026 seine Arbeit aufnehmen kann. Dort wird auch die FPÖ erneut die Chance haben, dem Gesetz zuzustimmen, nachdem sie im Ausschuss „wie gewohnt gegen die Interessen der Mitarbeiter:innen gestimmt hat“, so Erasim. (Schluss) mf/ls