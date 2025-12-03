  • 03.12.2025, 15:44:02
Ärztekammer einigt sich mit Ministerium auf Einführungsphase bei Diagnosecodierung

Datenschutz und Praxistauglichkeit müssen dringend überarbeitet und verbessert werden

Wien (OTS) - 

Die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien hat sich für Verbesserungen bei der geplanten Diagnosecodierung eingesetzt und begrüßt, dass die verpflichtende Übermittlung der Diagnosen im niedergelassenen Bereich erst ab Juli 2026 umgesetzt wird. Mit 1. Jänner 2026 startet eine Einführungsphase, in der technische Mängel und datenschutzrechtliche Risiken erkannt und behoben werden können. Die Ärzteschaft hat damit Zeit für die technische Implementierung und Einführung in den Praxisalltag.

„Unter Einsatz aller Kräfte ist es uns gelungen, das Gesundheitsministerium von einer Einführungsphase zu überzeugen“, sagt Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien. „Jetzt gilt es, die Zeit zu nutzen, Verbesserungspotenzial zu erkennen und die Diagnosecodierung so umzusetzen, dass sie uns Ärztinnen und Ärzten ebenso wie unseren Patientinnen und Patienten dient. Und zwar unter den höchsten datenschutzrechtlichen Standards.“

Offene Datenschutzfragen, Kosten und die technische Umsetzung sorgen weiterhin für Kritik. „Die Einführungsphase ist ein wichtiger Schritt, darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die grundlegenden Bedenken weiterhin bestehen. Die nächsten Monate müssen dringend dafür genutzt werden, die Codierung so aufzustellen, dass sie praxistauglich ist und höchste Sicherheitsstandards erfüllt. Das sind wir unseren Patientinnen und Patienten schuldig“, sagt Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien. „Dafür ist es notwendig, uns Ärztinnen und Ärzte aktiv einzubeziehen.“

