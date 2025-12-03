  • 03.12.2025, 15:41:02
Versicherungswirtschaft begrüßt Initiative der Bundesregierung zur Eindämmung der Papierflut

Wien (OTS) - 

Mehr als 1.300 Tonnen Papier verbrauchte die Versicherungswirtschaft jährlich – allein aufgrund von gesetzlichen Vorgaben. Mit dem heutigen Beschluss des Ministerrats ist damit Schluss: Die Regierung hat im Sinne der Kundinnen und Kunden eine wichtige Erleichterung beschlossen und die elektronische Kommunikation im Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) verankert. Der Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs VVO begrüßt diese Initiative und sieht darin einen entscheidenden Schritt zur Stärkung der digitalen Kommunikation im Versicherungsrecht.

VVO-Präsident Gregor Pilgram: „Als Versicherungswirtschaft setzen wir uns seit vielen Jahren dafür ein, den Austausch mit unseren Kundinnen und Kunden einfacher und papierlos zu gestalten. Umso mehr freuen wir uns, dass mit dem heutigen Ministerratsbeschluss die entscheidenden Grundlagen geschaffen wurden. Jetzt gilt es, die Umsetzung rasch voranzutreiben.“

VVO-Generalsekretär Christian Eltner: „Die Ermöglichung der elektronischen Kommunikation mit Kundinnen und Kunden der österreichischen Versicherer ist eine richtige und zeitgemäße Entscheidung. Wir begrüßen es, dass die Bundesregierung hier für Alle Erleichterungen möglich macht. Weniger Papier ist gut für unsere Umwelt.“

Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs VVO
Dagmar Straif
Telefon: 01 711 56 - 289
E-Mail: dagmar.straif@vvo.at

