Österreichisches Filminstitut veröffentlicht Filmwirtschaftsbericht 2025

Wien (OTS) -

Der neue Filmwirtschaftsbericht des Österreichischen Filminstituts zeigt für das Berichtsjahr eine stabile Entwicklung der Filmbranche.



2024 wurden Fördermittel in Höhe von insgesamt 164,6 Mio. Euro ausbezahlt – ein historischer Spitzenwert, getragen von den Programmen ÖFI+ und FISAplus.

Der Produktionsbereich ist Hauptprofiteur, mit einem Förderanteil von über 82%.



Die Erlöse und Erträge erreichten im Jahr 2023 einen Wert von 1,73 Mrd. Euro, die Wertschöpfung wuchs auf 916 Mio. Euro und legte damit seit 2021 um 28% zu.

Im volatilen Kinomarkt behauptete der österreichische Film seine Marktposition mit einem hohen Anteil von 6,8%. International verzeichneten 47 heimische Filme 2,3 Mio. Besuche.



Im Zeitraum 2023/2024 erreichten im deutschsprachigen TV seit 2016 produzierte Filme über 140 Mio. Zuschauer*innen.



Laut Statistik Austria wurden 2023 3.841 Unternehmen erfasst, die den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit in der Filmwirtschaft angeben und 9.444 Beschäftigten zählen.

Somit bleibt die Filmwirtschaft ein zentraler Wirtschafts- und Kulturfaktor, getragen von hoher Dynamik in Produktion, Verleih und Postproduktion.

Der umfassende Filmwirtschaftsbericht 2025 ist ab sofort auf der Homepage des ÖFI abzurufen.