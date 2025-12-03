  • 03.12.2025, 15:40:32
Österreichisches Filminstitut veröffentlicht Filmwirtschaftsbericht 2025

Kennzahlen bestätigen wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung des österreichischen Films

Wien (OTS) - 

Der neue Filmwirtschaftsbericht des Österreichischen Filminstituts zeigt für das Berichtsjahr eine stabile Entwicklung der Filmbranche.

2024 wurden Fördermittel in Höhe von insgesamt 164,6 Mio. Euro ausbezahlt – ein historischer Spitzenwert, getragen von den Programmen ÖFI+ und FISAplus.
Der Produktionsbereich ist Hauptprofiteur, mit einem Förderanteil von über 82%.

Die Erlöse und Erträge erreichten im Jahr 2023 einen Wert von 1,73 Mrd. Euro, die Wertschöpfung wuchs auf 916 Mio. Euro und legte damit seit 2021 um 28% zu.
Im volatilen Kinomarkt behauptete der österreichische Film seine Marktposition mit einem hohen Anteil von 6,8%. International verzeichneten 47 heimische Filme 2,3 Mio. Besuche.

Im Zeitraum 2023/2024 erreichten im deutschsprachigen TV seit 2016 produzierte Filme über 140 Mio. Zuschauer*innen.

Laut Statistik Austria wurden 2023 3.841 Unternehmen erfasst, die den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit in der Filmwirtschaft angeben und 9.444 Beschäftigten zählen.
Somit bleibt die Filmwirtschaft ein zentraler Wirtschafts- und Kulturfaktor, getragen von hoher Dynamik in Produktion, Verleih und Postproduktion.
Der umfassende Filmwirtschaftsbericht 2025 ist ab sofort auf der Homepage des ÖFI abzurufen.

Österreichisches Filminstitut
Salma Abdalla
Telefon: +43 676 9003771
E-Mail: publications@filminstitut.at
Website: https://filminstitut.at

