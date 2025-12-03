  • 03.12.2025, 15:26:34
  • /
  • OTS0170

Opening Night Europe’s Futures Initiative

Feierliche Eröffnung des neuen Policy Accelerators für die Zukunft Europas

Hedvig Morvai und Boris Marte übergeben die Gründungsurkunde der EFI an Direktor Francesco Rocchetti.
Wien (OTS) - 

Mit einer Opening Night hat sich die neu gegründete Europe’s Futures Initiative (EFI) gestern Abend in Wien vorgestellt. Von hier aus wird sie ab Jänner 2026 konkrete, zukunftsfähige Lösungen für die drängendsten politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen Europas entwickeln.

Die Initiative baut auf dem erfolgreichen Fellowship-Programm Europe’s Futures auf, das seit 2018 von der ERSTE Stiftung und dem Institut für die Wissenschaft vom Menschen (IWM) getragen wird. Über 40 der bisherigen Fellows wurden bereits Mitglied der EFI, darunter die italienische Politikwissenschaftlerin Nathalie Tocci, der polnische Europa-Spezialist Piotr Buras und die britische Politikwissenschaftlerin Rosa Balfour. Sehr viele von ihnen waren am Montag da, um den baldigen Start der neuen Plattform zu feiern, über die sie gezielt an neuen Ideen für Europa arbeiten zu können.

„Diese Gruppe von Experten und Expertinnen wird an Ideen arbeiten, damit wir gemeinsam ein Europa schaffen, auf das wir stolz sein können“, sagte Andreas Treichl, Chairman der ERSTE Stiftung, die die EFI initiierte. Der frühere österreichische Bundeskanzler und Außenminister Alexander Schallenberg erinnerte daran, dass Europas Erfolg nie einfach so gegeben war: „Es bedurfte immer großer Anstrengungen und die benötigen wir auch jetzt. Vor allem aber geht es darum, aus dem Krisen-Modus zu kommen und statt nur zu reagieren aktiv und strategisch an unserer Zukunft zu arbeiten.“

Boris Marte, der frühere CEO der ERSTE Stiftung und prägender Wegbegleiter der EFI, betonte, wie wichtig es dafür ist, die richtigen Menschen zusammenzubringen: „Aus diesem Wunsch der Fellows ist die EFI entstanden“, sagte Marte. Franceso Rocchetti, der operative Direktor der Europe’s Futures Initiative, kündigte als erste thematische Schwerpunkte Demographie und Technologie an. Mit Amanda Coakley, Veronica Anghel und Valbona Zeleni gaben drei weitere EFI-Mitglieder einen kurzen Einblick in ihr Denken.

Rund 250 Webgleiter:innen aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft feierten mit im Malersaal des Arsenal die neue Europe’s Futures Inititiave. Ab Jänner 2026 nimmt sie in Wien ihre Arbeit auf.

Rückfragen & Kontakt

ERSTE Stiftung Kommunikation
Martina Bachler-Huber
Telefon: +43 664 88132418
E-Mail: martina.bachler-huber@erstestiftung.org

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright