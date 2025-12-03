  • 03.12.2025, 15:02:02
  • /
  • OTS0168

NEOS: Europa sprengt endlich Putins Gasfesseln

Stürgkh: „Jeder Euro, der in Putins Kriegskassa fließt, verlängert das Morden und fehlt uns beim Ausbau erneuerbarer Energie in Europa.“

Brüssel/Wien (OTS) - 

Das Europäische Parlament und der Rat haben sich in der Nacht auf Mittwoch auf ein früheres Ende aller Gasimporte aus Russland geeinigt. Für NEOS-Europaabgeordnete Anna Stürgkh ist dieser Schritt „ein historischer Befreiungsschlag: Europa sprengt endlich Putins Gasfesseln.“

Renew Europe, die Liberalen im Europäischen Parlament, konnten dabei entscheidende Verschärfungen durchsetzen. Die bisherigen Enddaten werden deutlich nach vorne gezogen, russisches LNG läuft nun schon zu Jahresbeginn 2027 aus, der Import über Pipelines endet ebenfalls früher als ursprünglich vorgesehen. „Ein früheres Enddatum ist kein technisches Detail. Jede Woche, die wir länger warten, sind Millionen Euro mehr, die Bomben auf ukrainische Schulen und Krankenhäuser finanzieren. Genau deshalb war es uns Liberalen so wichtig, dass dieser Ausstieg klar vorgezogen wird“, sagt Stürgkh.

„Viel zu lange war Europa von Putins Gas abhängig und hat seine Kriegskassa mitgefüllt. Jeder Euro, der in Putins Kriegskassa fließt, fehlt uns beim Ausbau erneuerbarer Energie in Europa. Mit diesem Beschluss machen wir Europa unabhängiger und sicherer. Jeder Monat früher stellt die Weichen für eine Energiezukunft, die wir als Europäerinnen und Europäer selbst in der Hand haben“, betont Stürgkh abschließend.

Rückfragen & Kontakt

NEOS Parlamentsklub
Presseabteilung

Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: presse@neos.eu

(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an kontakt@neos.eu )

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright