NEOS: Europa sprengt endlich Putins Gasfesseln

Brüssel/Wien (OTS) -

Das Europäische Parlament und der Rat haben sich in der Nacht auf Mittwoch auf ein früheres Ende aller Gasimporte aus Russland geeinigt. Für NEOS-Europaabgeordnete Anna Stürgkh ist dieser Schritt „ein historischer Befreiungsschlag: Europa sprengt endlich Putins Gasfesseln.“

Renew Europe, die Liberalen im Europäischen Parlament, konnten dabei entscheidende Verschärfungen durchsetzen. Die bisherigen Enddaten werden deutlich nach vorne gezogen, russisches LNG läuft nun schon zu Jahresbeginn 2027 aus, der Import über Pipelines endet ebenfalls früher als ursprünglich vorgesehen. „Ein früheres Enddatum ist kein technisches Detail. Jede Woche, die wir länger warten, sind Millionen Euro mehr, die Bomben auf ukrainische Schulen und Krankenhäuser finanzieren. Genau deshalb war es uns Liberalen so wichtig, dass dieser Ausstieg klar vorgezogen wird“, sagt Stürgkh.

„Viel zu lange war Europa von Putins Gas abhängig und hat seine Kriegskassa mitgefüllt. Jeder Euro, der in Putins Kriegskassa fließt, fehlt uns beim Ausbau erneuerbarer Energie in Europa. Mit diesem Beschluss machen wir Europa unabhängiger und sicherer. Jeder Monat früher stellt die Weichen für eine Energiezukunft, die wir als Europäerinnen und Europäer selbst in der Hand haben“, betont Stürgkh abschließend.