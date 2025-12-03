  • 03.12.2025, 14:49:02
FPÖ-Mühlberghuber: „Eisige SPÖ schweigt eisern zu Frauenhaus-Vorwürfen“

Fest kassieren, mit Fotos inszenieren, aber Frauen in Not im Stich lassen

Sankt Pölten (OTS) - 

„Keine Reaktion ist auch eine klare Antwort. Fest kassieren und sich mit Hochglanzfotos im „Kampf gegen Gewalt an Frauen“ inszenieren, aber für Frauen in Not nur das Allernotwendigste tun“, zeigt FPÖ Niederösterreich Frauen- und Familiensprecherin LAbg. Edith Mühlberghuber die Doppelmoral der SPÖ bezüglich Frauenhaus Mödling und „Gewalt an Frauen“ auf.

Wie berichtet sollen im Frauenhaus Mödling schwere Missstände viele gepeinigte Frauen dazu veranlasst haben, auf ihren „sicheren Platz“ zu verzichten und lieber nach Hause zum Gewalttäter zu gehen. Dazu sollen 500.000 Euro für SPÖ-nahe Kindergärten zweckentfremdet worden sein.

„Die SPÖ-Damen rund um Frau Königsberger-Ludwig ließen all diese Mütter und Frauen im Stich, daran ändert jetzt auch der angekündigte Neubau nicht das Geringste“, schließt Mühlberghuber.

