Spendenaktion: 220 Elektrogeräte für Frauenhäuser in ganz Österreich

Das Elektrokleingeräte Forum, ein Netzwerkpartner des FEEI, setzt auch dieses Jahr ein starkes Zeichen der Solidarität und spendet 220 Elektrokleingeräte an den Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF). Die praktischen Alltagshelfer kommen Frauen und Kindern in Frauenhäusern in ganz Österreich zugute und sollen ihnen in herausfordernden Lebenssituationen den Alltag erleichtern. Insgesamt werden die Produkte auf 16 Frauenhäuser verteilt.

Die Spendenaktion fällt bewusst in den Zeitraum der internationalen Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“, welche vom 25. November bis 10. Dezember stattfindet, um ein klares Zeichen gegen Gewalt und für Zusammenhalt zu setzen.

Zu den gespendeten Geräten zählen unter anderem Staubsauger, Bügeleisen, Wasserkocher, Kaffeemaschinen, Fritteusen, Haartrockner und Küchenwaagen. Ermöglicht wurde die Aktion durch die Marken BaByliss, Bosch, AEG, Russell Hobbs, Remington, Tefal, Rowenta, Moulinex, De'Longhi, Kenwood, Brau, Nutribullet sowie Leifheit und Soehnle.

„Mit dieser Initiative möchten wir nicht nur praktische Unterstützung bieten, sondern auch ein Zeichen der Wertschätzung und des Respekts setzen. Frauenhäuser sind für viele Betroffene ein sicherer Hafen und ein Ort des Neuanfangs“, betont Gabriele Eder, Obfrau des Elektrokleingeräte Forums. „Wir hoffen, dass unsere Spende den Alltag für die Bewohnerinnen und ihre Kinder ein wenig erleichtert. Gerade in schwierigen Zeiten sind es oft die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied machen.“

„Wir danken dem Elektrokleingeräte Forum sehr herzlich für diese großzügige, wertschätzende und vor allem auch praktische Unterstützung. Für viele der Frauen in unseren Frauenhäusern sind diese Geräte weit mehr als Gebrauchsgegenstände: Sie helfen dabei, die Selbstermächtigung der Frauen zu stärken – in einem Lebensabschnitt, der für viele Betroffene mit großen, auch finanziellen Sorgen verbunden ist. Die neuen Geräte bedeuten für die Frauen die Möglichkeit, ihren Alltag selbst zu gestalten. Genau diese kleinen Erleichterungen schenken Zeit, ein Stück Sicherheit und Normalität“, so Elisabeth Cinatl, Geschäftsleiterin Verein wendepunkt – Frauenhaus und Frauenberatungsstelle Wiener Neustadt, Vorsitzende Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF).



Über das Elektrokleingeräte Forum

Das Elektrokleingeräte Forum ist ein Netzwerkpartner des Fachverbandes der Elektro- und Elektronikindustrie und vertritt die Interessen der Unternehmen BaByliss; BSH Hausgeräte mit den Marken Bosch und Siemens; Philips Austria; Electrolux/AEG; Spectrum Brands mit den Marken Russell Hobbs und Remington; Groupe SEB mit den Marken Tefal, Rowenta, Krups und WMF; De'Longhi Group mit den Marken Kenwood, Braun und Nutribullet; Leifheit und Soehnle.

Weitere Informationen unter: www.lifestyle-im-haushalt.at

Über den Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF)

Der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) ist eine Netzwerkorganisation von 16 Frauenhäusern in ganz Österreich, die gewaltbetroffene Frauen und deren Kinder unterstützen. Der AÖF setzt sich für Gewaltschutz, Prävention, Bewusstseinsarbeit und die Stärkung der Rechte von Frauen ein. Die Organisation vernetzt die Frauenhäuser, fördert Qualitätsstandards, bietet Informations- und Bildungsarbeit und wirkt auf politischer und gesellschaftlicher Ebene für umfassende Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen hin.

Weitere Informationen unter: www.aoef.at