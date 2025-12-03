  • 03.12.2025, 14:32:02
Junge Volkspartei: „Bye Bye, Bürokratiemonster!“

Ministerrat schafft über 100 alte Regelungen ab, insbesondere für Junge große Vereinfachung

Wien (OTS) - 

„Wer 2025 auf Papier statt Phone setzt, macht etwas falsch. Gut, dass die Bundesregierung mit dem heutigen Ministerrat für Klarheit sorgt, über 100 unnötige Regelungen abschafft und viele Amtswege digitalisiert. Das Bürokratiemonster Österreichs ist heute deutlich weniger unheimlich geworden. Überbordende Bürokratie ist insbesondere für Junge unverständlich und erschwert den Alltag ungemein. Die Digitalisierung des Abgabeverfahrens für beispielsweise die Grunderwerbsteuer erleichtert den Weg zum ersten Eigenheim. Aber auch die Altersfeststellung bei Automatenshops soll zukünftig mittels Handy über die E-ID erfolgen. Tägliche Wege werden so schneller und einfacher, insbesondere für Junge, die bereits lange im digitalen Zeitalter angekommen sind“, so JVP-Generalsekretär Toni Grünsteidl.

Erstmals in der Zweiten Republik bringt die Bundesregierung ein Vereinfachungspaket auf den Weg, das ausschließlich bürokratische Hürden abbaut. Die Junge Volkspartei fordert bereits seit langem den Ausbau der digitalen Amtswege und die Abschaffung unnötiger Bürokratie. Mit diesem Paket wird Österreich bürgernäher, schneller und unkomplizierter.

