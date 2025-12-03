  • 03.12.2025, 14:27:32
Heidenbauer Gruppe – Nächste Schritte in der Restrukturierung

Stabilisierung – Fortführung der Geschäftsbereiche – Kundenbeziehung aufrechterhalten

Bruck an der Mur (OTS) - 

Die Heidenbauer Gruppe mit Sitz in Bruck an der Mur setzt die Restrukturierung der Unternehmensstruktur planmäßig fort. Ziel ist es, in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld eine geordnete Fortführung der Geschäftsbereiche sicherzustellen. Damit sollen die Kundenbeziehungen aufrechterhalten bleiben, Aufträge fertiggestellt und Arbeitsplätze erhalten bleiben.

Fortführung der Geschäftsbereiche

Im Zuge der Restrukturierung werden die laufenden Aufträge, sowie neue Aufträge mit einem Großteil der Dienstnehme:innen in einer neuen Struktur fortgeführt.

Dadurch ist gewährleistet, dass Projekte termin- und qualitätsgerecht abgeschlossen werden, Gewährleistungsansprüche abgewickelt werden können, bestehende Kundenbeziehungen fortgeführt werden und die unternehmerische Verantwortung für neue und laufende Aufträge klar getragen wird. Damit ist auch die Basis geschaffen, eine möglichst große Zahl der Mitarbeiter:innen zu übernehmen. Die Heidenbauer Gruppe steht während des gesamten Prozesses in laufender Abstimmung mit den Masseverwalter. Sämtliche Schritte erfolgen koordiniert.

Positive Rückmeldungen des Marktes

Die Geschäftsführung von Heidenbauer Gruppe: „Wir führen die Restrukturierung geordnet und transparent durch. Wir haben positive Rückmeldung vom Markt und unseren Kunden. Unser Ziel ist klar: Die Fortführung der wirtschaftlich tragfähigen Geschäftsbereiche und die Sicherung möglichst vieler Arbeitsplätze. Wir informieren unsere Mitarbeiter:innen laufend und verantwortungsvoll über die nächsten Schritte.“

Hintergrundinformation Heidenbauer Gruppe:
Die Heidenbauer Gruppe (https://www.heidenbauer.com) ist ein österreichisches Familienunternehmen mit Sitz in Bruck an der Mur. Seit 1946 steht der Name Heidenbauer für handwerkliche Qualität, technische Präzision und architektonische Lösungen aus Metall, Aluminium, Edelstahl und Glas. Mit rund 150 Mitarbeiter:innen realisiert die Gruppe anspruchsvolle Bau- und Industrieprojekte in ganz Österreich und darüber hinaus.

Thomas Huemer PR & Strategy Consulting
Mag. Thomas Huemer
Telefon: +43 6641864762
E-Mail: t.huemer@thomashuemer.at
www.thomashuemer.at
www.thomashuemer.at

