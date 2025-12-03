„Die Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“ am 8. Dezember in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Wenn Armin Assinger am Montag, dem 8. Dezember 2025, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zur „Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“ lädt, nehmen wieder vier Prominente auf den Ratestühlen Platz: Influencerin Anna Strigl, Musical-Star Maya Hakvoort, ORF-Innenpolitikexperte Hans Bürger und Spitzenkoch Max Stiegl versuchen – mit Wissen, logischem Denken, Hausverstand und dem taktisch richtigen Einsatz ihrer Joker – jeweils bis zu 75.000 Euro für den guten Zweck zu erspielen. Die Gewinne werden in diesem Jahr von Schönbrunn Group, Lidl Österreich und AURENA.Tech zur Verfügung gestellt.

Beim fernseherfahrenen „Dancing Star“ Anna Strigl war die „Millionenshow“ lange Zeit ein Pflichttermin: „Ich habe die Sendung immer mit meinen Großeltern geschaut und mitgeraten. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie es sich anfühlen wird, selbst am Sessel zu sitzen.“ Hat sich die Influencerin vorbereitet? „Ja, ich habe mit ChatGPT versucht, die Show zu simulieren, und so ein bisschen geübt. Ob das geholfen hat, wer weiß!?“ Politik und Geschichte sind Themen, bei denen die 28-Jährige nicht ganz sattelfest ist, da kommen vielleicht die Telefonjoker – „sehr gescheite Freunde und Bekannte“, so Strigl – zum Einsatz.

Maya Hakvoort hat bei Anfrage der „Millionenshow“-Redaktion sofort zugesagt: „Es ist ja für einen guten Zweck! Allerdings kann ich mich normalerweise gut auf meine Auftritte vorbereiten, hier bei der ‚Millionenshow‘ muss man wissen, was man in sich trägt – und hoffentlich kann man das dann abrufen.“ Der Musical-Star weiter: „Obwohl ich 31 Jahre in Österreich wohne, ist es für mich als Holländerin etwas schwieriger, weil ich bestimmte österreichische Begriffe nicht kenne.“ Helfen werden ihre Joker: „Ich habe einen für die Bereiche Politik und Sport, eine Lehrerin für Chemie und Physik und Viktor Gernot – der ist ein Allrounder!“ Gezockt wird heute Abend nicht: „Ich werde auf Nummer sicher gehen und nichts riskieren. Es ist zu gefährlich und zu schade ums Geld.“

Hans Bürger hat bei der Einladung zur Sendung kurz gezögert: „Bei einem Informationsjournalisten ist es ganz besonders peinlich, wenn er nicht alles weiß – aber dann habe ich doch zugesagt.“ Riskant zu spielen kommt für Hans Bürger nicht in Frage: „Wenn ich eine bestimmte Summe erreiche, werde ich nicht weiter zocken.“

Max Stiegl hat sich sehr gefreut, als er eingeladen wurde: „Es wird sicher lustig, obwohl ich mich nicht wirklich vorbereitet habe.“ Nervös ist der Spitzenkoch aus dem Burgenland nicht, gehört die Arbeit vor der Kamera doch zu seinem Beruf. Wird er zocken? „Ich habe mir für heute kein fixes Ziel gesetzt, ich treffe oft Entscheidungen aus dem Bauch heraus – doch wenn zum Beispiel Fragen zu Prominenten kommen, von denen ich noch nie etwas gehört habe, dann bin ich aufgeschmissen!“

Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen in gewohnter Manier bis zu 15 Quizfragen beantworten. Das ist eine davon:

Eine Hilfe gegen Wehwehchen findet sich der Sage nach im oberösterreichischen St. Thomas am Blasenstein mit der „...“? A: Schädelwehritz’n, B: Gnackwehspalt’n, C: Bucklwehluck’n oder D: Haxnwehfurch’n

Der Fragenbaum zur „Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“

Auch bei der ORF-„Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“ umfasst der Fragenbaum 15 knifflige Wissensfragen aus verschiedenen Gebieten und reicht bis zur 75.000-Euro-Frage. Insgesamt könnten die vier Kandidatinnen und Kandidaten somit 300.000 Euro für LICHT INS DUNKEL erspielen. Als Unterstützung stehen wie gewohnt der 50:50-Joker, der Kandidaten-Joker und der Telefon-Joker zur Verfügung.

Service für hörbeeinträchtigtes Publikum

„Die Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“ wird umfassend barrierefrei ausgestrahlt. Für die gehörlosen und hörbehinderten Zuschauer:innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf ORF ON Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem wird die Sendung mit Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) angeboten und vom ÖGS-Dolmetsch-Team Barbara Gerstbach und Delil Yilmaz live übersetzt – zu sehen auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 W (in SD via Antenne) und auf ORF ON via Live-Stream. Die barrierefreien Sendungen stehen auf on.ORF.at auch als Video-on-Demand zur Verfügung.