Bürgermeister Ludwig überreichte Großes Goldenes Ehrenzeichen an Ingrid Korosec

Wien (OTS) -

„Ich hatte und habe bei Ihnen stets den Eindruck, dass Sie sich gerne für Menschen einsetzen – vor allem für sozial schwächere und besonders für ältere Menschen“, bemerkte Stadtchef Ludwig in seiner Begrüßungsrede. „Ganz stark bemerkbar macht sich das in Ihrer jetzigen Tätigkeit im Österreichischen Seniorenrat, aber bereits als Volksanwältin von 1995 bis 2001 kämpften Sie vor allem für die Rechte der Seniorinnen und Senioren“, erläuterte Ludwig. Auch im Wiener Landtag und Gemeinderat habe sich Korosec stets vehement für die Anliegen der älteren Generation starkgemacht – „und das nicht unterwürfig, sondern kämpferisch als ‚Role Model für Ältere‘“, so der Bürgermeister. Und Korosec habe selbst stets die Vorzüge des fortgeschrittenen Lebensalters gepriesen: „Die Jungen rennen schneller, aber wir kennen die Abkürzungen!“ zitierte Ludwig die Ehrenzeichenträgerin. Als Privatfrau „hinter der streitbaren Politikerin und Interessensvertreterin“ sei Korosec als dreifache Großmutter ein begeisterter Familienmensch, Tennisspielerin sowie eine leidenschaftliche Theater- und Opernbesucherin. Korosecs modische Outfits bezeichnete Ludwig als „Statements der sinnlichen Ermutigung“. Gleichwohl seien Beruf und Berufung immer im Vordergrund gestanden, wie Korosec einmal selbst formuliert habe. „Der schönste Erfolg ist, wenn ich Menschen helfen und für sie etwas erreichen kann. Solche Erlebnisse geben mir auch in schwierigen Situationen die Kraft für meine Arbeit“, zitierte Bürgermeister Ludwig.

Die Laudatio auf die Geehrte hielt Johannes Hahn, EU-Kommissar a.D. Unter den zahlreichen Ehrengästen befanden sich die Bürgerin der Stadt Wien und Bundesministerin a.D. Hilde Hawlicek, Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker, Nationalbank-Gouverneur Martin Kocher, Stadträtin Barbara Novak und Stadtrat Peter Hacker, der zweite Präsident des Wiener Landtages Anton Mahdalik, Vizepräsident des Europäischen Parlaments a.D. Othmar Karas, Nationalratspräsident a.D. Andreas Khol, die ehemaligen Minister Eleonore Hostasch, Maria Rauch-Kallat und Werner Fasslabend, Vizebürgermeister a.D. Bernhard Görg sowie weitere prominente Gäste aus Politik und Verwaltung sowie Familie und Freund*innen. Der Festakt im Stadtsenatssitzungssaal wurde vom Streichquartett Art4Strings musikalisch umrahmt.

Zur Person

Ingrid Korosec wurde am 22. November 1940 in Böheimkirchen geboren. 1956 trat sie nach der Absolvierung einer Handelsschule bei der Handelskette ADEG in den Dienst und übernahm 1961 die Leitung der EDV-Verarbeitung. 1982 wurde Korosec zur Zentralbetriebsratsvorsitzenden der Handelskette gewählt, ein Jahr später zog sie für die ÖVP in den Wiener Landtag und Gemeinderat ein. Von 1986 bis 1995 gehörte sie dem Nationalrat an, ehe sie 1995 in die Volksanwaltschaft wechselte. Nach dem Ende der sechsjährigen Periode kehrte sie in den Wiener Landtag und Gemeinderat zurück, dem sie bis heute angehört. Seit 2006 ist Korosec Präsidentin des Wiener und seit 2016 auch des Österreichischen Seniorenbundes. Kraft dieser Funktion gehört sie als eine der beiden Präsidentinnen dem Österreichischen Seniorenrat an, der zentralen Interessenvertretung der älteren Generationen. (Schluss) red