  • 03.12.2025, 14:17:32
  • /
  • OTS0152

Kärntens Wirtschaft begrüßt Bürokratieabbau - Jetzt müssen konsequente Schritte folgen!

„Wir begrüßen den Bürokratieabbau ausdrücklich“, erklärt Mandl. „Dass erste Hürden beseitigt werden, ist ein wichtiger Schritt — und genau dafür stehen wir in Kärnten seit Jahren.“

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - 

Mit dem aktuellen Paket würden bereits zahlreiche Verbesserungen umgesetzt — etwa einfachere Genehmigungsverfahren, vereinfachte Anforderungen bei Betriebsanlagen, PV-Anlagen und E-Ladestationen sowie Entlastungen für KMU und Familienbetriebe bei Buchführung und Übergangsregelungen.

Diese Maßnahmen sind für Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten, ein ermutigendes Signal. „Das ist zweifelsohne ein Fortschritt, aber es darf hier nicht beim ersten Schritt bleiben“, betont Mandl. „Unsere Unternehmen brauchen spürbare Entlastung — und zwar rasch und umfassend. Jetzt müssen weitere bürokratische Hemmnisse konsequent abgebaut werden.“ Aus Sicht der Wirtschaftskammer Kärnten sollen sind insbesondere folgende Punkte sofort angegangen werden:

  • Digitale Gründung vereinfachen und Bürokratie bei Firmengründungen abbauen
  • Rot-Weiß-Rot-Karte und damit Fachkräfteverfahren entbürokratisieren
  • Belegerteilungspflicht für Bagatellbeträge bis 35 Euro sowie andere überflüssige Berichtspflichten abschaffen
  • Registrierkassen- und Meldepflichten vereinfachen
  • Unnötige Auflagen im Abfall- und Umweltbereich prüfen und streichen

Mandl: „Dass die Belegerteilungspflicht bisher nicht eingeschränkt wurde, ist ein Wermutstropfen dieser ersten Deregulierungsphase und muss umgehend nachgeholt werden. Nur durch konsequente Entlastungen können unsere Unternehmen ihre Energie wieder auf Wertschöpfung, Innovation und Wachstum richten — und so Arbeitsplätze sichern und den Standort Kärnten stärken.“

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Kärnten | Kommunikation
Telefon: 05 90 90 4 - 660

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WKK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright