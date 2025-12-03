NTT DATA unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme von SPRO und stärkt damit seine SAP-Kompetenzen in der brasilianischen Agrarindustrie (F

Bielefeld (OTS) -

NTT DATA Business Solutions, ein weltweit führender IT Service Provider mit Fokus auf SAP, gibt die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme von SPRO IT Solutions, einem führenden SAP-Anbieter in der brasilianischen Agrarindustrie, bekannt. Die Verträge wurden finalisiert und werden nach Genehmigung durch den Administrative Council for Economic Defense (CADE) abgeschlossen.

SPRO wurde 2008 gegründet und ist ein national führender IT-Dienstleister in der Agrarindustrie. Das Unternehmen verfügt über umfassendes Fachwissen in wichtigen Produktionsketten, unter anderem in den Bereichen Getreidebeschaffung, tierisches Protein, landwirtschaftliche Betriebsmittel, Saatgut, Einzelhandel und Biokraftstoffe. SPRO unterstützt Genossenschaften, Agrarindustrien, Saatgutunternehmen und Handelsfirmen in ganz Brasilien und fördert die intelligente Integration entlang der gesamten Agrarkette - vom Feld bis zum Endverbraucher. Als ein SAP Gold Partner arbeitet SPRO mit großen globalen Technologieanbietern wie SAP, AWS, Microsoft und Google zusammen. So beschleunigt das Unternehmen die strategische Digitalisierung seiner Kunden und festigt zugleich seine Position als ein führender Innovator im brasilianischen Agrargeschäft.

"Brasilien gehört zu den zehn bedeutendsten Märkten für IT-Dienstleistungen weltweit, zudem spielt die Agrarindustrie in vielen Regionen des Landes eine führende Rolle. Mit der Übernahme von SPRO erweitern wir unsere SAP-Kompetenzen in einer wichtigen Branche und investieren gleichzeitig in unser regionales Engagement für Innovation und Wachstum. Die bewährte Expertise und die starken Kundenbeziehungen von SPRO werden uns dabei unterstützen, unseren Kunden einen größeren Mehrwert zu bieten und unsere globale Strategie weiter voranzutreiben", so Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions.

SPRO widmet sich der digitalen Transformation von Agrarunternehmen und bietet seinen Kunden eine Softwareplattform sowie Dienstleistungen, die operative Effizienz, Governance und produktive Nachhaltigkeit unterstützen. Mit Sitzen in den Regionen Brasiliens, in denen die wichtigsten Akteure des Sektors ansässig sind (Süden, Südosten, Mittlerer Westen und Norden), hat sich das Unternehmen zu einem Technologieführer im Agrarsektor entwickelt. SPRO bietet eigene Lösungen im SAP-Store an und wurde mehrfach zertifiziert und ausgezeichnet, unter anderem mit dem "SAP Delivery Excellence Award". Diese Anerkennungen bestätigen die starke Marktposition des Unternehmens sowie dessen Glaubwürdigkeit und Innovationskraft.

"Die Übernahme von SPRO eröffnet neue Möglichkeiten für Cross-Selling und Upselling, indem sie die Stärken beider Unternehmen nutzt. Um den Wissensaustausch zu fördern und die Produktivität zu steigern wird SPRO Teil unseres Global Centers of Excellence. Die Agrarindustrie ist eine tragende Säule der brasilianischen Wirtschaft, sie macht etwa 29,4 % des nationalen BIP und einen bedeutenden Anteil der Exporte des Landes aus. Dank des Know-hows von SPRO im Bereich SAP für wichtige Produktionsketten in der Agrarwirtschaft sowie der globalen Zusammenarbeit mit anderen Einheiten von NTT DATA können wir unser Angebot an innovativen Lösungen erweitern und unsere internationale Expansion weiter vorantreiben", sagt Ricardo Fachin, Managing Director von NTT DATA Business Solutions Brazil.

Almir Miguel Meinerz, CEO von SPRO, ergänzt: "Mit über 350 Mitarbeitenden ist es unsere Mission, technologische Innovation im Agrargeschäft voranzutreiben, Daten intelligent zu nutzen und unseren Kunden greifbare Ergebnisse zu liefern. Der Beitritt zu NTT DATA Business Solutions ist ein wichtiger Meilenstein für SPRO, unser Team und das gesamte Ökosystem aus Kunden und Partnern, das wir in den letzten 17 Jahren aufgebaut haben. Wir freuen uns darauf, bald gemeinsam Lösungen für unsere SAP-Kunden zu entwickeln, unser Angebot zu erweitern und unser Wachstum sowohl in Brasilien als auch darüber hinaus zu beschleunigen."

Durch die Übernahme von SPRO erweitert NTT DATA Business Solutions sein Portfolio um rund 70 Kunden. Das Unternehmen wird eine Tochtergesellschaft von NTT DATA Business Solutions - Serviços de Tecnologia Ltda. in Brasilien und wird nach der Übernahme als eigenständiges Unternehmen unter dem Markennamen "SPRO, an NTT DATA Company" agieren.

Weitere Informationen finden Sie unter nttdata-solutions.com.

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions ist ein weltweit führender IT Service Provider mit Fokus auf SAP und einem leistungsstarken Partnernetzwerk. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung unterstützen wir Unternehmen weltweit auf ihrem Weg zum Intelligent Enterprise. Dafür liefern wir End-to-End-Lösungen, die Wachstum und Erfolg nachhaltig beschleunigen - von der strategischen Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und darüber hinaus. Als globaler strategischer SAP-Partner treiben wir Innovationen voran und nutzen neueste Technologien, um unsere Kunden individuell und branchenübergreifend zu beraten. Unsere mehr als 18.300 engagierten Mitarbeitenden in über 30 Ländern sind dafür täglich im Einsatz.

NTT DATA Business Solutions ist Teil von NTT DATA. Der vertrauenswürdige globale KI-, Business- und Technologieführer mit Hauptsitz in Tokio erwirtschaftet einen Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar. Als One NTT DATA betreuen wir 75 % der Fortune Global 100 und unterstützen unsere Kunden bei innovativen, optimierenden und transformierenden Prozessen für ihren langfristigen Erfolg. NTT DATA ist Teil der NTT Group.