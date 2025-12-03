FPÖ – AVISO: Morgen Pressekonferenz mit Generalsekretär Hafenecker und Ungarns Außenminister Péter Szijjártó

Wien (OTS) -

Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:

Donnerstag, 4. Dezember 2025, 10:00 Uhr

Pressekonferenz mit dem Obmann der parlamentarischen Freundschaftsgruppe Österreich-Ungarn, FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA und Péter Szijjártó, ungarischer Minister für Auswärtiges und Außenhandel

Ort: Österreichisches Parlament (Auditorium) - Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien

Thema: „Nationale Souveränität in Asyl- und Sicherheitsfragen – Österreich und Ungarn gegen die zunehmende Übergriffigkeit supranationaler Institutionen“

Ein organisatorischer Hinweis: Die Pressekonferenz wird in deutscher und ungarischer Sprache abgehalten. Eine Simultanübersetzung wird angeboten.

FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.