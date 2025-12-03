- 03.12.2025, 13:58:33
FPÖ – AVISO: Morgen Pressekonferenz mit Generalsekretär Hafenecker und Ungarns Außenminister Péter Szijjártó
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Donnerstag, 4. Dezember 2025, 10:00 Uhr
Pressekonferenz mit dem Obmann der parlamentarischen Freundschaftsgruppe Österreich-Ungarn, FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA und Péter Szijjártó, ungarischer Minister für Auswärtiges und Außenhandel
Ort: Österreichisches Parlament (Auditorium) - Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien
Thema: „Nationale Souveränität in Asyl- und Sicherheitsfragen – Österreich und Ungarn gegen die zunehmende Übergriffigkeit supranationaler Institutionen“
Ein organisatorischer Hinweis: Die Pressekonferenz wird in deutscher und ungarischer Sprache abgehalten. Eine Simultanübersetzung wird angeboten.
FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.
Rückfragen & Kontakt
Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at
