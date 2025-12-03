75 Jahre Österreichische Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention

Wien (OTS) -

Am 8. Dezember 2025 feiert die Österreichische Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (ÖGSMP) ihr 75-jähriges Bestehen. Für die Fachgesellschaft ist das Jubiläum ein Anlass, auf die zentrale Rolle der Sportmedizin hinzuweisen – im Leistungssport, in der Rehabilitation und zunehmend auch in der Gesundheitsvorsorge der gesamten Bevölkerung.

Sportmedizin ermöglicht Höchstleistungen

Ob Skiweltcup, Fußball oder Ausdauersport – ohne moderne sportmedizinische Betreuung wären viele Spitzenleistungen unmöglich. Beispiele dafür liefert die aktuelle Saison: Athleten wie Aleksander Aamodt Kilde oder Mikaela Shiffrin kehren nach schweren Verletzungen laut Medienberichten dank gezielter sportmedizinischer Diagnostik, Therapie und Leistungssteuerung schneller und sicherer zurück in den Weltcup. Auch heimische Athleten wie Stefan Brennsteiner, der nach vier Kreuzbandrissen kürzlich einen Weltcupsieg im Riesentorlauf in Copper Mountain feiert, zeigen eindrucksvoll, wie entscheidend sportmedizinisch gesteuerter Wiederaufbau ist.

Jugend braucht professionelle Betreuung – für Entwicklung und Prävention

Österreich profitiert auch im Nachwuchsbereich von sportmedizinischer Begleitung. Die jüngsten Erfolge der U17-Fußballnationalmannschaft (Vizeweltmeister) unterstreichen, wie wichtig strukturierte Leistungsdiagnostik, Verletzungsprävention und Entwicklungstraining bereits im Jugendalter sind.

Aber auch für die junge, (noch) nicht-sporttreibende Bevölkerung wäre eine Vorsorgeuntersuchung für Kinder und Jugendliche (so wie für Erwachsene) eine dringende Forderung der ÖGSMP, um frühzeitig mit diesen das Thema Ernährung, Bewegung und Medienkonsum anzusprechen und sie zu regelmäßigem Sport zu motivieren. „Eine erweiterte Sportmedizinische Untersuchung für den Breitensport müsste zumindest 1 x ab dem 12. Lebensjahr ein EKG beinhalten, um potenziell tödliche (genetische) Herzerkrankungen früh zu entdecken und somit den plötzlichen Herztod bei Kindern und Jugendlichen beim Sport möglichst zu verhindern“, sagt Dr. Erwin Kitzmüller (Kinderkardiologe, ÖGSMP).

Rehabilitation & Prävention: Bedeutung im Alltag wächst rasant

„Auch außerhalb des Spitzen- und Nachwuchssports gewinnt die sportmedizinische Betreuung an Bedeutung. Die Kombination aus gezielter Diagnostik, Trainingssteuerung und medizinischer Begleitung wird immer wichtiger – im Profisport ebenso wie im Alltag und bei Älteren“, erklärt Univ. Prof. Dr. Dr. hc. Norbert Bachl, FIMS Vizepräsident und Ehrenpräsident der ÖGSMP und EFSMA in seinem Buch „Raus aus der Pflegefalle“ (Fisa/Bachl/Biach)

11 Europäische Länder haben bereits eine Ausbildung zum Facharzt für Sportmedizin. Ein EU Beschluss fordert nun die übrigen Länder auf, diesen auf nationaler Ebene umzusetzen.

Die zunehmende gesundheitspolitische Bedeutung von Bewegung machen spezialisierte Expertise unverzichtbar! Sportmedizin ist kein Luxus für Profisport, sondern eine Grundvoraussetzung für eine gesunde, aktive Bevölkerung. Österreich braucht dringend einen eigenen Facharzt für Sportmedizin“, nicht nur in Leistungszentren sondern auch in den medizinischen Praxen und Primärversorgungseinheiten betont Prof. Dr. Ulrike Preiml, Präsidentin der ÖGSMP.

75 Jahre Erfahrung – Fokus Zukunft

Seit 1950 setzt sich die Gesellschaft für Aus- und Weiterbildung, Qualität in der sportmedizinischen Betreuung sowie für die Vernetzung verschiedener medizinischer Fachbereiche ein. Heute umfasst die ÖGSMP mehr als 700 Ärztinnen und Ärzte aus ganz Österreich, die im Leistungs-, Breiten- und Gesundheitssport tätig sind.

Zum 75-Jahr-Jubiläum appelliert die ÖGSMP an Politik, Verbände und Entscheidungsträger, Sportmedizin als unverzichtbaren Baustein eines modernen Gesundheitssystems zu verstehen, insbesondere in Zeiten steigender Zivilisationskrankheiten (Diabetes, Adipositas, Herz-Kreislauferkrankungen), wachsender Bewegungsarmut und längerer Lebenserwartung.