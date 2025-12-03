Hinterberg bewegt Herzen und sammelt 5.200 Euro für das Ö3-Weihnachtswunder

Leoben (OTS) -

AT&S und der SV Hinterberg bündelten ihre Kräfte für die Organisation, unterstützt von engagierten Partnern wie der Montanuniversität Leoben, RHI Magnesita und dem Verein LE-Laufevent. Direkt vor dem AT&S-Unternehmenssitz starteten die Walker und Läufer, darunter viele Kinder und Nachwuchskicker, auf die Strecken (2 km bzw. 5 km), bevor die Spendenparty am Sportplatz des SV Hinterberg für einen gemütlichen Ausklang sorgte.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: In den Spendenboxen für das Ö3-Weihnachtswunder landeten an diesem Abend stolze 5.200 Euro. „Es ist beeindruckend, was wir in der Region gemeinsam erreichen können“, sagte der neue AT&S-CEO Michael Mertin bei der Veranstaltung. „Der Charity-Lauf ist mehr als ein sportliches Event, er ist ein Symbol für Zusammenhalt und Verantwortung. Danke an alle, die mit Herz und Einsatz dabei waren.“ Nach diesem Premierenerfolg ist eine Fortführung im nächsten Jahr eine Überlegung wert.

Die heurige Spendenaktion bei AT&S läuft mit internen Aktionen weiter – der finale Betrag wird im Namen aller Partner kurz vor Weihnachten live im Ö3-Studio in Salzburg übergeben.

