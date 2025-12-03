Generalversammlung Milchverband Österreich

Wien (OTS) -

Ein guter Besuch und reger Austausch zu aktuellen, milchwirtschaftlichen Themen prägten die heurige Generalversammlung des Milchverbandes Österreich am 2. Dezember in der Landwirtschaftskammer Österreich in Wien. BM Norbert Totschnig und Präsident Josef Moosbrugger präsentierten dabei die aktuellen agrarpolitischen Schwerpunkte und standen für eine Diskussion zur Verfügung.

Bei den turnusmäßig anstehenden Neuwahlen wurde Dir. Helmut Petschar für eine weitere Funktionsperiode als Präsident bestätigt. Präsident Petschar und GF DI Johann Költringer präsentierten in ihrem Leistungsbericht die Schwerpunkte der Vereinsarbeit.

Präsident Petschar stellte in seinen Ausführungen die Entwicklungen des heurigen sehr herausfordernden Milchjahres dar. Die österreichische Milchwirtschaft kann trotz verschiedener Schwierigkeiten und den zuletzt eingetretenen Verwerfungen auf den Märkten eine beachtliche Erfolgsbilanz vorweisen. Steigende Verbrauchszahlen unterstreichen dabei die Leistungsfähigkeit und den hohen Qualitätsstandard der heimischen Milchwirtschaft.

Kritik übte Petschar an der anhaltenden, öffentlich geführten Lebensmittelpreisdebatte, die künstlich aufgebauscht wird, schädlich für den Wirtschaftsstandort ist und den hohen Leistungen und Qualitätsstandards keineswegs gerecht wird. Er verwehrt sich dagegen, dass die täglich erbrachten Leistungen der heimischen Milchwirtschaft, beginnend bei den Bauern, die täglich ihre Kühe betreuen und die Versorgung Österreichs sicherstellen, weiters die Leistungen, die in den Molkereien täglich erbracht werden, in ein falsches Licht gestellt werden und nicht die entsprechende Würdigung erfahren. Besonders schlimm ist dies, wenn laufend neuen Anforderungen entsprochen und Verbesserungen erbracht werden, wie zuletzt beim Tierwohl, und diese Produkte dann mit Billigstprodukten aus dem Ausland mit geringeren Standards verglichen oder ausgetauscht werden. „Österreich kann stolz auf seine Milchwirtschaft sein und dies sollte auch wertschätzend als Anerkennung die öffentliche Debatte prägen“, so Petschar.