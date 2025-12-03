  • 03.12.2025, 13:16:32
  • /
  • OTS0140

Generalversammlung Milchverband Österreich

Präsident Petschar kritisiert anhaltende Preisdebatte

Wien (OTS) - 

Ein guter Besuch und reger Austausch zu aktuellen, milchwirtschaftlichen Themen prägten die heurige Generalversammlung des Milchverbandes Österreich am 2. Dezember in der Landwirtschaftskammer Österreich in Wien. BM Norbert Totschnig und Präsident Josef Moosbrugger präsentierten dabei die aktuellen agrarpolitischen Schwerpunkte und standen für eine Diskussion zur Verfügung.

Bei den turnusmäßig anstehenden Neuwahlen wurde Dir. Helmut Petschar für eine weitere Funktionsperiode als Präsident bestätigt. Präsident Petschar und GF DI Johann Költringer präsentierten in ihrem Leistungsbericht die Schwerpunkte der Vereinsarbeit.

Präsident Petschar stellte in seinen Ausführungen die Entwicklungen des heurigen sehr herausfordernden Milchjahres dar. Die österreichische Milchwirtschaft kann trotz verschiedener Schwierigkeiten und den zuletzt eingetretenen Verwerfungen auf den Märkten eine beachtliche Erfolgsbilanz vorweisen. Steigende Verbrauchszahlen unterstreichen dabei die Leistungsfähigkeit und den hohen Qualitätsstandard der heimischen Milchwirtschaft.

Kritik übte Petschar an der anhaltenden, öffentlich geführten Lebensmittelpreisdebatte, die künstlich aufgebauscht wird, schädlich für den Wirtschaftsstandort ist und den hohen Leistungen und Qualitätsstandards keineswegs gerecht wird. Er verwehrt sich dagegen, dass die täglich erbrachten Leistungen der heimischen Milchwirtschaft, beginnend bei den Bauern, die täglich ihre Kühe betreuen und die Versorgung Österreichs sicherstellen, weiters die Leistungen, die in den Molkereien täglich erbracht werden, in ein falsches Licht gestellt werden und nicht die entsprechende Würdigung erfahren. Besonders schlimm ist dies, wenn laufend neuen Anforderungen entsprochen und Verbesserungen erbracht werden, wie zuletzt beim Tierwohl, und diese Produkte dann mit Billigstprodukten aus dem Ausland mit geringeren Standards verglichen oder ausgetauscht werden. „Österreich kann stolz auf seine Milchwirtschaft sein und dies sollte auch wertschätzend als Anerkennung die öffentliche Debatte prägen“, so Petschar.

Rückfragen & Kontakt

Mag. DI Johann Költringer
MVÖ - Milchverband Österreich
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien
Tel: +43/1/90 664 - 2558, E-Mail: verband@milch.or.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VOM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright