UNOS begrüßen Schellhorns Deregulierungspaket: „Entbürokratisierung heißt mehr Zeit fürs Geschäft“

UNOS - Unternehmerisches Österreich begrüßen das heute präsentierte Deregulierungspaket von NEOS-Staatssekretär Sepp Schellhorn und die darin enthaltenen Maßnahmen zur Entlastung von Unternehmen. Besonders kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) leiden unter überbordender Bürokratie, verpflichtender Mehrfachmeldungen und unnötigen Papierpflichten.

„Dieses Paket ist ein wichtiger erster Schritt, um Unternehmerinnen und Unternehmern wieder mehr Zeit fürs eigentliche Geschäft zu geben“, sagt Michael Bernhard, UNOS Bundessprecher.

Besonders entscheidend sind aus Sicht von UNOS vor allem jene Maßnahmen, die sofort spürbare Entlastung bringen und daher rasch umgesetzt werden müssen:

1. Förderung der innovativen öffentlichen Beschaffung

Unzählige Nachweispflichten und umfangreiche Formulare halten innovative KMUs oft von der Einreichung an öffentlichen Ausschreibungen ab. Bernhard dazu: „Dieser Abbau von Einstiegshürden vereinfacht den Zugang zum Wettbewerb. Das stärkt besonders kleinere, innovative Betriebe.“

2. Digitalisierung von Aufbewahrungs- und Berichtspflichten

Papierordner, analoge Nachweise und überholte Meldewege kosten Unternehmen jeden Tag Zeit und Geld. Mit der Umstellung auf klare Regeln zur rein digitalen Aufbewahrung werden unsere Betriebe unmittelbar entlastet.

3. Anhebung der Buchführungsgrenzen

Viele kleine Betriebe mussten bisher früh in die doppelte Buchhaltung wechseln, obwohl ihre Strukturen gar nicht dafür ausgelegt sind. Mit der Anhebung der Schwellenwerte können kleine Betriebe nun wieder wählen, wie sie ihre Buchhaltung führen. So haben sie die Flexibilität, die ihnen durch fehlende Anhebungen in der Vergangenheit in Verbindung mit hoher Inflation genommen worden ist. Die Ressourcen, die dadurch frei bleiben, können dahin fließen, wo sie am besten wirken: In die Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

4. Vereinfachung der Lohnverrechnung

In Österreich besteht bisher eines der komplexesten Lohnverrechnungs-Systeme Europas mit vielen Sonderregeln, Formularen und Meldepflichten, was mit viel Aufwand und Kosten verbunden ist. „Wenn selbst Steuerberater sagen, dass die Regeln zu kompliziert sind, ist es höchste Zeit für eine echte Reform“, so Bernhard.

UNOS: „Entlastung darf nicht nur auf dem Papier stattfinden, sondern muss rasch umgesetzt werden“

UNOS betonen, dass Deregulierung nur dann wirksam ist, wenn sie konsequent umgesetzt und laufend weiterentwickelt wird. „Die österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer leiden seit vielen Jahren unter der immer umfangreicheren Bürokratie. Das Deregulierungspaket von NEOS-Staatssekretär Sepp Schellhorn ist nun ein erster Befreiungsschlag, den wir sehr begrüßen und der schnell durch alle ausführenden Stellen umgesetzt werden muss. Neben der Freude über diesen Schritt ist wichtig, dass viele weitere Entbürokratisierungs-Pakete folgen“, fordert Bernhard.

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in acht Wirtschaftsparlamenten präsent.