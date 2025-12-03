Rekord-Staffel! Insgesamt 2,883 Millionen sahen vierte Saison der ORF-Erfolgsserie „Soko Linz“ mit neuem Team

Wien (OTS) -

Neue Folgen, neues Team und ein Hit beim Publikum: Die „Soko Linz“ ging vom 30. September bis 2. Dezember 2025 jeweils dienstags um 20.15 Uhr in ORF 1 in ihre vierte Staffel – und erreichte Spitzenwerte, denn die neue Saison stellte sowohl bei der durchschnittlichen Reichweite als auch bei den Marktanteilen in allen Zielgruppen Rekorde auf! Insgesamt 2,883 Millionen Zuseher:innen und damit 38 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren (weitester Seherkreis) verfolgten den Dienstantritt von Angelika Niedetzky und Michael Steinocher an der Seite von Katharina Stemberger, Alexander Pschill und Co in den neuen Folgen. Mit bis zu 703.000 und durchschnittlich 666.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie Marktanteilen von 26 Prozent (12+) – dem besten Marktanteil nach der Premierenfolge 2022 – bzw. 24 Prozent (12–29) und 21 Prozent (12–49) wurde mit „Die letzte Ruhe“ die dritte Episode am 14. Oktober 2025 am stärksten genutzt. Im Schnitt wollten sich 585.000 (vorläufige Gewichtung) bei Marktanteilen von 22 Prozent (12+) bzw. 20 Prozent (12–29) und 17 Prozent (12–49) – allesamt Spitzenwerte im Staffelvergleich – die zehn Episoden, die weiterhin auf ORF ON gestreamt werden können, nicht entgehen lassen. Die vierte Staffel von „Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und Gebhardt Productions gefördert von FISA+, Fernsehfonds Austria und dem Land Oberösterreich.

Auch die ORF-Video-Streams (live und on Demand) der vierten “Soko Linz“-Staffel wurden vom Publikum laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) mit bisher insgesamt 522.000 Nettoviews, 634.000 Bruttoviews, einem Gesamtnutzungsvolumen von 17,9 Millionen Minuten und einer Durchschnittsreichweite von bisher 41.000 pro Folge intensiv genutzt.

Dreharbeiten zur fünften „Soko Linz“-Saison abgeschlossen

Hinter den Kulissen wird bereits an „Soko Linz“-Nachschub gearbeitet: Die Dreharbeiten zur zweiten gemeinsamen Staffel des neuen Teams und insgesamt fünften Saison der erfolgreichen ORF-Krimiserie sind abgeschlossen. Katharina Stemberger, Angelika Niedetzky, Michael Steinocher, Alexander Pschill und Co. kämpfen dabei wieder gegen das Unrecht und haben beruflich, aber auch privat alle Hände voll zu tun. Doch mit einer Extraportion Zusammenhalt lassen sich auch die größten Herausforderungen meistern. Die zehn spannungs- und emotionsgeladenen neuen Folgen mit viel Lokalkolorit und österreichischem Schmäh sollen 2026 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein.