  • 03.12.2025, 13:07:32
  • /
  • OTS0137

Disoski/Grüne: „Einigung auf den Stopp russischer Gasimporte ist großer Schritt aus der russischen Abhängigkeit“

Eingefrorene russische Vermögenswerte für Unterstützung der Ukraine nutzen - Österreich muss klare Position beziehen

Wien (OTS) - 

Zur nächtlichen Einigung im Trilogverfahren zum Stopp russischer Gasimporte in die EU erklärt die außen- und europapolitische Sprecherin der Grünen, Meri Disoski: „Diese Einigung ist ein großer, längst überfälliger Schritt. Sie macht die EU unabhängiger und damit souveräner gegenüber Russland. Für Putin, der Gaslieferungen als Instrument seiner Erpressungspolitik einsetzt und mit den Einnahmen u.a. auch den Krieg in der Ukraine finanziert, ist das eine sehr schlechte Nachricht. Wenn auch sehr spät, beweist die EU in einer für die Ukraine äußerst kritischen Phase ihre Handlungsfähigkeit.“

Genau diese Handlungsfähigkeit muss nun auch bei der Unterstützung der Ukraine gezeigt werden. „Die EU muss ein klares Signal der Solidarität und der Unterstützung senden. Während die USA erwägen, einen Teil der eingefrorenen russischen Vermögenswerte für den Wiederaufbau einzusetzen und die Hälfte der dadurch erzielten Gewinne in die USA zu transferieren, muss sichergestellt werden, dass mit Reparationen die Opfer von Putins brutalem Krieg unterstützt werden“, betont Diskoski.

Sie fordert die österreichische Bundesregierung auf, Stellung zu beziehen: „Wo steht die österreichische Bundesregierung bei der Frage der Unterstützung der Ukraine? Unterstützen der Bundeskanzler, die Außenministerin und der Vizekanzler die Bemühungen der Europäischen Kommission und mehrerer EU-Mitgliedstaaten, eine konstruktive gemeinsame Lösung für die belgischen Bedenken zu finden? Wer dazu schweigt und keine Alternativen präsentiert, schwächt sowohl die Ukraine als auch die EU.“

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: presse@gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright