AVISO: Aktuelle Entwicklungen zum amtswegigen Prüfverfahren in der Causa Pilnacek mit Volksanwalt Dr. Christoph Luisser
Pressekonferenz 4. Dezember 2025, 11:00 Uhr
Hiermit dürfen wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin einladen:
Pressekonferenz mit Volksanwalt Dr. Christoph Luisser zum Thema: „Aktuelle Entwicklungen zum amtswegigen Prüfverfahren in der Causa Pilnacek“
Datum: Donnerstag, 4. Dezember 2025, 11:00 Uhr
Ort: Volksanwaltschaft (Singerstraße 17, 1015 Wien), Kapellenzimmer (1. Stock)
Rückfragen & Kontakt
Volksanwaltschaft
Jan Dohr
Telefon: +43 01 515 05 240
E-Mail: jan.dohr@volksanwaltschaft.gv.at
