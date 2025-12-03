FPÖ – Schnedlitz: „Ist Schallenbergs ‚Experten‘-NGO nächster ÖVP-Versorgungsposten?“

Wien (OTS) -

„Es ist die übliche peinliche Selbstdarstellung und womöglich der nächste Gang zum Futtertrog im tiefen Sumpf der Systemparteien“, kommentierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz die Gründung eines neuen Thinktanks unter der Führung von Ex-ÖVP-Bundeskanzler Schallenberg. Anstatt sich für sein Versagen in der Regierung zu schämen, wolle sich offensichtlich der nächste ÖVP-Politiker im NGO-Sumpf versorgen lassen.

„Der nächste Versager, der in seiner Regierungszeit nichts zustande bekommen hat, außer die Zügel für die Bevölkerung in seinem Corona-Wahnsinn stärker anziehen zu wollen, kommt jetzt daher und will uns erklären, wie die Welt funktioniert. Schallenberg hätte lieber in der Versenkung bleiben sollen, denn der Scherbenhaufen, den er im Außenministerium hinterlassen hat, ist unter seiner Nachfolgerin Meinl-Reisinger, Stichwort ‚Causa Oberreiter‘ und Cyberangriffe, nur noch größer geworden. Und jetzt will er sich womöglich mit einer neuen NGO versorgen lassen. Das ist eine Frechheit gegenüber jedem hart arbeitenden Steuerzahler“, so Schnedlitz.

Für den FPÖ-Generalsekretär erinnere die Angelegenheit an andere Fälle, die der freiheitliche Untersuchungsausschuss gerade aufdecke: „Hat sich Schallenberg das Vorgehen von seinem Parteifreund Fasslabend abgeschaut? Zuerst versagt man in der Politik, dann gründet man einen ‚unabhängigen‘ Verein. Der Steuerzahler braucht sicher nicht den nächsten ÖVPler, der sich quasi über NGO-Förderungen alimentieren lässt.“

Die pro-europäische Ausrichtung des neuen Thinktanks sei dabei besonders entlarvend. „Während die Österreicher unter der Teuerung und der verfehlten Sanktionspolitik leiden, will Schallenberg mit seiner neuen NGO gegen Europas angebliche ‚Selbstaufgabe‘ ankämpfen. Das ist die reinste Brüsseler Propaganda, für die am Ende wieder der österreichische Steuerzahler auf die eine oder andere Weise zur Kasse gebeten wird“, warnte Schnedlitz.

Abschließend stellte der FPÖ-Generalsekretär klar: „Dieser neue Verein ist nichts anderes als eine weitere Bühne für abgehalfterte ÖVP-Politiker. Ob Fasslabend, Schallenberg oder andere – das System ist immer dasselbe. Diese gescheiterten Politiker und ihre ‚Experten‘ braucht keiner in diesem Land! Wir werden jedenfalls genau hinschauen, ob und in welcher Höhe hier Gelder des Staates an die Schallenberg-NGO fließen werden!“