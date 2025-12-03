Marchetti: Wichtige Schritte zur Entbürokratisierung im Bildungsbereich

Wien (OTS) -

“Im heutigen Ministerrat wurden wegweisende Maßnahmen zur Entbürokratisierung und Modernisierung des Bildungsbereichs beschlossen.” ÖVP-Bildungssprecher Abg. Nico Marchetti betont die Notwendigkeit, die Verwaltung an Schulen zu vereinfachen, Ressourcen effizienter zu nutzen und die Servicequalität zu verbessern. Diese Schritte sollen nicht nur die Arbeitslast für Lehrkräfte und Schulleitungen reduzieren, sondern auch die Qualität der Bildung nachhaltig steigern.

Der Bildungssprecher ging auf die einzelnen Punkte im Detail ein:

Die IT-Schulverwaltung soll modernisiert und der Verwaltungsaufwand nachhaltig reduziert werden: Durch die umfassende Weiterentwicklung der digitalen Verwaltungssysteme an Schulen werden Arbeitsabläufe entscheidend vereinfacht und Lehrkräfte sowie Schulleitungen spürbar von Routineaufgaben entlastet.



Ressourcenmanagement und Personaleinsatz sollen an Schulen flexibler und transparenter gestaltet werden: Die Einführung moderner Instrumente im Rahmen der Personalbewirtschaftung durch die Bildungsdirektionen zur transparenten und flexiblen Steuerung der Personalressourcen stärkt die Eigenverantwortung der Schulen – ohne dabei die Rechte der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern einzuschränken – und ermöglicht eine noch bedarfsgerechtere Verteilung der verfügbaren Kräfte. Die Schulen werden bei der Umsetzung begleitet und unterstützt, im Rahmen der Kompetenzaufteilung wird das Einvernehmen mit den Bundesländern hergestellt.



Förderdokumentation und Berichtsaufwand sollen wirksam reduziert werden: “Durch die gezielte Reduzierung von doppelten Dokumentationspflichten, insbesondere im Bereich der Förderdokumentation, hat das pädagogische Personal mehr Zeit für die direkte Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern”, so Marchetti.



Testungen wie beispielsweise MIKA-D (Messinstrument zur Kompetenzanalyse – Deutsch), ein standardisiertes Messverfahren zur Feststellung der Deutschkompetenz von Kindern und Jugendlichen mit Deutsch als Zweitsprache werden vereinfacht und entbürokratisiert. “Durch die Reduktion auf notwendige Testungen und die technische Modernisierung der Abläufe wird der Prüfungsaufwand sowohl für Lehrpersonen als auch für Schülerinnen und Schüler spürbar verringert”, so Bildungssprecher Nico Marchetti.

"Mit den vorgestellten Maßnahmen setzen wir ein klares Zeichen für eine zukunftsorientierte und praxisnahe Bildungspolitik. Die Entlastung der Schulen von bürokratischen Hürden und die Förderung moderner Verwaltungsstrukturen schaffen Raum für das Wesentliche: Die bestmögliche Unterstützung der Schülerinnen und Schüler.“ Nico Marchetti unterstrich, dass die Umsetzung dieser Reformen ein wichtiger Schritt sei, um die österreichische Bildungslandschaft fit für die Herausforderungen der Zukunft zu machen. (Schluss)