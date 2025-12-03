FPÖ – Oberlechner: „SPÖ ist der Miethai-Genosse Nummer 1“

Wien (OTS) -

„Ich würde der SPÖ dringend empfehlen, das FPÖ-Wohnprogramm sinnerfassend zu lesen. Oder verbreiten die Sozialdemokraten absichtlich Fake News?“, kommentierte heute FPÖ-Bautensprecher NAbg. Michael Oberlechner die aktuellen Pressemitteilungen der SPÖ-Politiker Seltenheim und Hanel-Torsch.

Oberlechner stellte klar, dass die FPÖ kurz- bis mittelfristig eine Maximalindexierung von zwei Prozent fordere. “Für Wohnungen in schlechten Lagen oder mit mangelnder Bausubstanz sind im geregelten Bereich Abschläge beziehungsweise eine Ausweitung des Vollanwendungsbereichs des MRG vorgesehen – ebenso wie gezielte Investitionsanreize. Das sichert leistbares Wohnen und stärke gleichzeitig die Konjunktur“, erklärte der FPÖ-Bautensprecher.

Auch im Bereich der Befristungen gehe die FPÖ deutlich weiter als die SPÖ. Rote Polemik könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Sozialdemokratie in der Wohnpolitik seit Jahren völlig versagt habe. „Die SPÖ steht erbarmungslos an der Seite des ‚roten Schimmelwohnungsvermieters‘ Wiener Wohnen. Wir Freiheitliche fordern hier Mietsenkungen bis zur Totalsanierung auf genossenschaftliches Niveau – also um ein Drittel. Und gleichzeitig macht die SPÖ Banken und Reichen im gemeinnützigen Wohnbau die Mauer – Stichworte Anlegerwohnung und Neue Eisenstädter“, kritisierte Oberlechner und fügte hinzu: „Dass sich SPÖ-Wohnminister Babler einer Dringlichen Anfrage im Parlament nicht stellt, ist mehr als ein Schuldeingeständnis.“