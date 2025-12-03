  • 03.12.2025, 12:13:02
  • /
  • OTS0118

FPÖ – Oberlechner: „SPÖ ist der Miethai-Genosse Nummer 1“

„Rote Fake-News-Show statt Lösungen - FPÖ setzt auf leistbares Wohnen und klare Reformen“

Wien (OTS) - 

Ich würde der SPÖ dringend empfehlen, das FPÖ-Wohnprogramm sinnerfassend zu lesen. Oder verbreiten die Sozialdemokraten absichtlich Fake News?“, kommentierte heute FPÖ-Bautensprecher NAbg. Michael Oberlechner die aktuellen Pressemitteilungen der SPÖ-Politiker Seltenheim und Hanel-Torsch.

Oberlechner stellte klar, dass die FPÖ kurz- bis mittelfristig eine Maximalindexierung von zwei Prozent fordere. “Für Wohnungen in schlechten Lagen oder mit mangelnder Bausubstanz sind im geregelten Bereich Abschläge beziehungsweise eine Ausweitung des Vollanwendungsbereichs des MRG vorgesehen – ebenso wie gezielte Investitionsanreize. Das sichert leistbares Wohnen und stärke gleichzeitig die Konjunktur“, erklärte der FPÖ-Bautensprecher.

Auch im Bereich der Befristungen gehe die FPÖ deutlich weiter als die SPÖ. Rote Polemik könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Sozialdemokratie in der Wohnpolitik seit Jahren völlig versagt habe. „Die SPÖ steht erbarmungslos an der Seite des ‚roten Schimmelwohnungsvermieters‘ Wiener Wohnen. Wir Freiheitliche fordern hier Mietsenkungen bis zur Totalsanierung auf genossenschaftliches Niveau – also um ein Drittel. Und gleichzeitig macht die SPÖ Banken und Reichen im gemeinnützigen Wohnbau die Mauer – Stichworte Anlegerwohnung und Neue Eisenstädter“, kritisierte Oberlechner und fügte hinzu: „Dass sich SPÖ-Wohnminister Babler einer Dringlichen Anfrage im Parlament nicht stellt, ist mehr als ein Schuldeingeständnis.“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright