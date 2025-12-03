FM4 Überraschungskonzert enthüllt: OSKA spielt am 6. Dezember im Treibhaus Innsbruck

Wien (OTS) -

Wer fleißig radio FM4 gehört oder sich auf anderen Kanälen des Senders bewegt hat, weiß vielleicht schon Bescheid: Die Singer-Songwriterin OSKA und ihre Band spielen ein FM4 Überraschungskonzert – und zwar am Samstag, den 6. Dezember 2025 ab 20.30 Uhr im Treibhaus Innsbruck. Früh am Ort des Geschehens zu sein ist in jedem Fall sehr zu empfehlen, da bei freiem Eintritt ab 19.00 Uhr das „First come, first served“-Prinzip gilt.

Über die FM4 Überraschungskonzerte

FM4 Überraschungskonzerte sind Konzerte irgendwo in Österreich, ohne genaue Vorankündigung und mit freiem Eintritt. Unzählige unvergessliche Konzertabende gehen auf die FM4-Veranstaltungsreihe zurück. Bands wie Wanda, Bilderbuch oder zuletzt Cari Cari waren schon Teil der zunächst geheimen Events, deren Veranstaltungsort und -zeitpunkt erst kurz davor genau bekanntgegeben werden. Wer im Vorfeld FM4 hört, ist klar im Vorteil, denn dort werden laufend Hinweise ins Spiel gebracht, die erahnen lassen, wo und wann das Überraschungskonzert stattfindet. Früh informiert zu sein, ist auch dringend zu empfehlen, denn es gilt das „First come, first served“-Prinzip.

Was man über OSKA wissen muss

Maria Burger, wie die Künstlerin mit bürgerlichem Namen heißt, hatte bereits als Kind eine Passion für Musik. Wohl auch, weil sie aus einer musikalischen Familie stammt. Für ihre Mutter spielte Gesang eine enorm wichtige Rolle, ihre vier Geschwister lernten alle ein Instrument. Da wollte das Nesthäkchen nicht zurückstecken. Sie sang und probierte sich an der Geige, am Klavier sowie an der Gitarre aus. Ohne allzu große Ambitionen. „Musikerin zu werden, das war für mich anfangs gar keine Option“, erzählt sie. „Schließlich bin ich in einem kleinen Dorf im niederösterreichischen Waldviertel aufgewachsen. Dort gab es keinen einzigen professionellen Musiker.“ Erst mit 16 schwenkte sie um. Geschuldet war das all den YouTube-Videos, die OSKA im Internet entdeckt hatte: „Ich bin auf Künstler gestoßen, die einfach ihr Ding machten.“ Das färbte auf sie ab. Im Alter von 18 Jahren zog OSKA für einige Jahre nach Wien. Dort spielte sie Straßenmusik, studierte Musik und veröffentlichte ihre erste EP „Honeymoon Phase“, die mit dem „Amadeus Award“ für den besten Sound prämiert wurde. 2025 wurde sie mit dem „Amadeus Award“ in der Kategorie „Alternative“ ausgezeichnet. Mit ihrem jüngsten Album „Refined Believer“ ist OSKA heuer schon auf große Tour gegangen und hat einiges darüber zu erzählen, inklusive Tipps für das FM4 Überraschungskonzert: „Es wird ein lustiges Konzert, ein schönes Konzert. Ich spiele Lieder vom ersten Album, vom zweiten Album. Ich habe eine Band dabei. Wir haben ein Bühnenbild.“ Ein Bühnenbild, passend für den Abschlussball: Sterne und Wolken und ein großer Vorhang.