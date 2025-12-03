ORF-1-Premiere für Lukas Resetarits’ „ÜberLeben“

Wien (OTS) -

Beste Unterhaltung verspricht wieder der Freitagabend in ORF 1 und schon vorab auf ORF ON: Lukas Resetarits beweist am 5. Dezember 2025 um 20.50 Uhr in „ÜberLeben“ wieder einmal, dass auch ein hartes Leben Anlass zum Lachen bietet – denn der Schmäh stirbt bekanntlich nie. Bei „Was gibt es Neues?“ wird um 22.00 Uhr so richtig gefeiert: Michael Niavarani, Eva Maria Marold, Thomas Maurer, Malarina und Clemens Maria Schreiner lassen Oliver Baier hochleben und beschenken den Moderator, der am 4. Dezember seinen 60. Geburtstag begeht, mit lustigen Goodies und überraschenden Antworten.



„Lukas Resetarits: ÜberLeben“ (20.50 Uhr, ORF 1; 24 Stunden vorab auf ORF ON)



Lukas Resetarits nimmt das Publikum in seinem 29. Soloprogramm mit auf eine Zeitreise in die 1950er und 1960er Jahre. Denn mit den sich rasch verändernden Zeiten könne man nicht mehr Schritt halten. So erzählt er etwa Geschichten aus dem Südburgendland, wo die Nachrichten noch ausgetrommelt wurden, der Pfarrer einen der wenigen Telefonanschlüsse hatte und erfolgreiche Amerikaauswanderer daheim mit Dollars um sich warfen. Sein Programm bedeutet nichts anderes, als dem Schmäh wieder die Ehre zu geben. In liebevoller Verzweiflung. Denn der Schmäh stirbt nie.



„Was gibt es Neues?“ (22.00 Uhr, ORF 1; 24 Stunden vorab auf ORF ON)



Herzlichen Glückwunsch, Oliver Baier! In der großen Geburtstagsausgabe von „Was gibt es Neues?“ steht der Jubilar im Mittelpunkt – und zum ersten Mal weiß der Moderator selbst nicht, was auf ihn zukommt. Michael Niavarani, Eva Maria Marold, Thomas Maurer, Malarina und Clemens Maria Schreiner beschenken ihn mit Goodies, und es zeigt sich, dass die Wurfgeschicklichkeit des Rateteams zu wünschen übrig lässt. Eindeutig talentierter ist das Rateteam, wenn es um das Beantworten kurioser Fragen geht. So will das Geburtstagskind wissen, worum es sich bei einem Auswärtsdreier handeln könnte, wie die kroatische Insel Babina Guzica zu ihrem Namen gekommen ist, und warum bis in die 1980er Jahre am Praterstern in Wien an manchen Tagen eine blaue Fahne gehisst wurde. Ein besonderes Highlight: Der Radio Wien Chor überrascht Oliver mit einem Ständchen, und ein prominenter Fragensteller sorgt für einen spannenden Cliffhanger, der erst im Laufe der Sendung aufgelöst wird. Ein Fest der guten Laune für und mit Oliver Baier!