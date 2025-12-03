Barbara Stöckl im Gespräch mit Dirk Stermann, den Augustiner-Chorfrauen Bernadette und Rita, Edith Meinhart und Christoph „Krauli“ Held

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 4. Dezember 2025, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Kabarettist und Autor Dirk Stermann, die Augustiner-Chorfrauen aus dem Kloster Goldenstein, Schwester Bernadette und Schwester Rita, Journalistin Edith Meinhart und Koch Christoph „Krauli“ Held zu Gast bei Barbara Stöckl:



„Alle waren sich sicher, es geht um Österreich“, sagt Dirk Stermann über sein aktuelles Buch „Die Republik der Irren“. Tatsächlich dient dem Wahlösterreicher eine bizarre Episode der Geschichte als Inspiration: die kurze Existenz des Freistaats Fiume und dessen Übernahme durch den italienischen Dichter Gabriele D’Annunzio. Wie er zu der Geschichte kam und welche Parallelen es zur heutigen Weltlage gibt, erzählt er in „Stöckl“.



Sie wollten nicht im Altersheim leben und kehrten in ihr Kloster zurück. Jetzt haben sie mehr als 180.000 Follower auf Instagram und sorgen international für Schlagzeilen. Ihre Geschichte hat Journalistin Edith Meinhart im Buch „Nicht mit uns! Die unglaubliche Geschichte der Nonnen von Goldenstein“ aufgeschrieben. Bei Barbara Stöckl erzählen Schwester Bernadette und Schwester Rita, zwei der drei Ordensschwestern, von waghalsigen Matratzen-Rutsch-Aktionen, verraten Lebkuchenrezepte und wer mit Romy Schneider die Schule besucht hat.



„Kochen beginnt da, wo das Rezept aufhört“, sagt Koch und Multitalent Christoph „Krauli“ Held. Mit nur 22 Jahren übernahm er den Siriuskogl in Bad Ischl. Mit „Held & Herd – Grenzenlos verwurzelt kochen“ hat der Oberösterreicher nun sein erstes Kochbuch veröffentlicht. In „Stöckl“ erzählt er, warum er – obwohl er Rezepte nicht mag – vier Jahre in das Buch investiert hat und welchen Einfluss seine Großmutter auf seinen Weg hatte.