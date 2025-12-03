Wietersdorfer Gruppe stärkt Unternehmenskommunikation

Klagenfurt (OTS) -

Die Wietersdorfer Gruppe besetzt die Position Head of Group Communications neu und begrüßt Karoline Kurmann (41) in dieser Funktion. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in strategischer Kommunikation, Markenführung und internationalem Marketing wird sie künftig die gruppenweite Positionierung des Familienunternehmens weiterentwickeln und die Kommunikation über alle Märkte und Geschäftsfelder hinweg stärken. Die Wietersdorfer Gruppe, die heute in 30 Ländern aktiv ist, setzt damit einen wichtigen Schritt zur Professionalisierung ihrer globalen Kommunikations- und Markenarbeit.

Strategische Bedeutung für eine weltweit agierende Industriegruppe

„Unsere internationale Wachstumsstrategie verlangt eine klare, konsistente und professionell aufgestellte Kommunikation“, betont Michael Junghans, CEO der Wietersdorfer Gruppe. „Mit Karoline Kurmann gewinnen wir eine ausgewiesene Expertin, die Markenführung, internationale Kommunikation und strategisches Denken vereint. Sie wird wesentlich dazu beitragen, unsere Botschaften in einem komplexen internationalen Umfeld klar zu positionieren und unser Profil als starke, international agierende Industriegruppe weiter zu schärfen.“ Die Wietersdorfer Gruppe ist in den vergangenen Jahren über Europa hinaus in dynamischen Regionen wie Afrika, Lateinamerika und Australien gewachsen. Dieser internationale Kontext erfordert eine strategisch aufgebaute Kommunikation, die Unternehmenswerte, Markenkonsistenz und kulturelle Sensibilität verbindet. Genau hier wird die neue Kommunikationsleitung ansetzen.

„Kommunikation verbindet Menschen, Märkte und Visionen“

„Eine starke Kommunikation ist entscheidend, um die Dynamik und die kulturelle Vielfalt einer internationalen Unternehmensgruppe sichtbar zu machen“, unterstreicht Karoline Kurmann, die die letzten beiden Jahre die Kommunikationsagenden des Wietersdorfer Geschäftsfeldes Zement & Beton verantwortete. „Die Wietersdorfer Gruppe steht für Innovation und nachhaltiges Wirtschaften. Ich freue mich darauf, diese Werte nach innen und außen klar zu vermitteln, gemeinsam eine starke Markenidentität zu entwickeln und Synergien zwischen den fünf Geschäftsfeldern zu stärken“, so Kurmann.

Kurmann bringt Erfahrung aus internationalen Unternehmen wie Mondelez International und iglo Österreich mit. Ihr Know-how umfasst Corporate PR, strategische Markenführung, Social Media, internationale Kampagnen sowie die Leitung bereichsübergreifender Teams.

Kommunikation als verbindendes Element einer weltweiten Unternehmensfamilie

In ihrer neuen Rolle wird Kurmann die konsolidierte Steuerung der Kommunikationsagenden übernehmen. Dazu zählen:

die strategische Weiterentwicklung der Corporate Communication der Wietersdorfer Gruppe,

die Stärkung der globalen Unternehmens- und Arbeitgebermarke durch eine klare Positionierung und einheitliche Botschaften,

die Etablierung eines starken Auftritts des Unternehmens in allen digitalen Kanälen und

der Aufbau der globalen, internen Kommunikation zur Stärkung des Gruppencharakters.

Mit dieser Personalentscheidung setzt die Wietersdorfer Gruppe ein klares Zeichen für die Stärkung ihrer kommunikativen Schlagkraft in einem immer dynamischeren globalen Umfeld. „Kommunikation schafft Orientierung – für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kundinnen und Kunden, Partner und die Öffentlichkeit“, so Junghans. „Mit Karoline Kurmann gehen wir einen konsequenten Schritt, um unsere Unternehmenswerte, unseren Innovationsanspruch und unsere internationale Entwicklung mit einer starken, einheitlichen Stimme sichtbar zu machen.“

Über die Wietersdorfer Gruppe

Die Wietersdorfer Gruppe (WIG Wietersdorfer Holding GmbH) mit Hauptsitz in Klagenfurt (Österreich) ist ein Industrieunternehmen in der Baustoff- und Rohrbranche. Zu den Geschäftsfeldern des Unternehmens zählen Zement & Beton, Kalk, Industriemineralien, GFK-Rohrsysteme und thermoplastische Rohrsysteme. Mit ihren Tochterunternehmen Alpacem, InterCal, Amiblu, Hobas, O-tek, Poloplast und Calcit ist die Wietersdorfer Gruppe in 30 Ländern vertreten. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen im In- und Ausland 3.670 Mitarbeiter, ist an 120 Produktions- und Vertriebsstandorten aktiv und erwirtschaftete im Jahr 2024 inkl. Beteiligungsunternehmen einen Umsatz von 1.105 Mio. EUR. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung im Jahr 1893 durch Philipp und Gottlieb Knoch zu hundert Prozent in Familienbesitz.