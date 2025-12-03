Terminaviso: Was war Christdemokratie? Jan-Werner Müller hält am 11.12. Jan Patočka Memorial Lecture am IWM

Wien (OTS) -

Die Christdemokratie spielte eine grundlegende Rolle bei der Gestaltung der europäischen Politik nach dem Zweiten Weltkrieg. In seinem Vortrag am 11. Dezember wird Jan-Werner Müller die historischen Entwicklungen nachzeichnen, die zur Entstehung dieser Ideologie führten, die Katholizismus und moderne Demokratie miteinander versöhnt, wobei er auf eine Reihe von Philosophen und politischen Persönlichkeiten fokussiert. Müller wird die Frage stellen, ob heute noch etwas von der Christdemokratie übrig ist, und untersuchen, wie zwei rezentere Denkströmungen – der Populismus einerseits, andererseits die gemeinhin unter dem Begriff „Postliberalismus“ zusammengefassten Ideologien – sich zur Christdemokratie verhalten, deren Erbe von Vertretern beider Strömungen beansprucht wird.

Jan-Werner Müller ist Roger Williams Straus Professor of Social Sciences an der Universität Princeton, wo er das Programm in politischer Philosophie leitet. Zu seinen jüngeren Veröffentlichungen zählen What Is Populism? (University of Pennsylvania Press, 2016), Furcht und Freiheit: Für einen anderen Liberalismus (Suhrkamp Verlag, 2019) und Democracy Rules (Farrar Straus & Giroux, 2021). Seine Kommentare und Essays zu aktuellen politischen Themen erscheinen in einer Vielzahl internationaler Medien.

Nach Begrüßungsworten von IWM-Rektor Misha Glenny wird IWM Permanent Fellow Ludger Hagedorn die Veranstaltung moderieren.

Beginn ist um 18:00 in der Bibliothek des IWM. Veranstaltungssprache ist Englisch. Um Anmeldung wird gebeten.

What Was Christian Democracy? Jan Patočka Memorial Lecture 2026 with Jan-Werner Müller

Datum: 11.12.2025, 18:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Bibliothek

Spittelauer Lände 3

1090 Wien

Österreich

URL: https://www.iwm.at/news/what-was-christian-democracy-2025-mueller